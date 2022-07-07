Энергетическая стратегия Украины должна учитывать потребности Евросоюза, – гендиректор ДТЭК

У Украины должен появиться план, где мы видим нашу энергетику

Энергетика Украины должна была чистой, технологичной, ориентированной на Европу, заявил Максим Тимченко / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Украина должна разрабатывать энергетическую стратегию, которая должна учитывать потребности Европейского Союза.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

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"У нас должен появиться план, big idea, где мы видим нашу энергетику. Принципиально, чтобы она была чистой, технологичной, ориентированной на Европу. Мы должны разрабатывать свою энергетическую стратегию с учетом потребностей ЕС", – сказал он.

Тимченко добавил, что это должно происходить благодаря привлечению частных инвестиций, чтобы за нее не платил потребитель и не брались средства из госбюджета.

"По моему мнению, привлечение частных инвестиций – это наиболее благоприятная идея", – подчеркнул он, отметив, что ДТЭК как инвестор будет участвовать одним из первых в таких проектах.

Напомним, генеральный директор ДТЭК в интервью украинскому Forbes отметил, что экспорт украинских энергоресурсов в Европу позволит Украине привлекать дополнительные средства, а также может стать одним из фундаментов послевоенного обновления страны.