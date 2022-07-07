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Энергетическая стратегия Украины должна учитывать потребности Евросоюза, – гендиректор ДТЭК

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 июля, 11:01
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У Украины должен появиться план, где мы видим нашу энергетику
Энергетика Украины должна была чистой, технологичной, ориентированной на Европу, заявил Максим Тимченко
Энергетика Украины должна была чистой, технологичной, ориентированной на Европу, заявил Максим Тимченко / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Украина должна разрабатывать энергетическую стратегию, которая должна учитывать потребности Европейского Союза.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

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"У нас должен появиться план, big idea, где мы видим нашу энергетику. Принципиально, чтобы она была чистой, технологичной, ориентированной на Европу. Мы должны разрабатывать свою энергетическую стратегию с учетом потребностей ЕС", – сказал он.

Тимченко добавил, что это должно происходить благодаря привлечению частных инвестиций, чтобы за нее не платил потребитель и не брались средства из госбюджета.

"По моему мнению, привлечение частных инвестиций – это наиболее благоприятная идея", – подчеркнул он, отметив, что ДТЭК как инвестор будет участвовать одним из первых в таких проектах.

Напомним, генеральный директор ДТЭК в интервью украинскому Forbes отметил, что экспорт украинских энергоресурсов в Европу позволит Украине привлекать дополнительные средства, а также может стать одним из фундаментов послевоенного обновления страны.

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