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Елена Соседка: С сегодняшнего дня клиенты NEOBANK для всех смогут оформлять бесплатные карты класса Platinum

Актуально
29 ноября, 15:26
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Новые карты премиум-класса NEOCARD Platinum и LITECARD Platinum с расширенными возможностями и имеют ряд бонусов и привилегий

Мобильный банк NEOBANK для всех выпустил новые карты премиум-класса с расширенными возможностями – физическую и цифровую NEOCARD Platinum, а также цифровую LITECARD Platinum, которые бесплатно может оформить любой клиент банка. Об этом сообщила Елена Соседка – основательница открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, на базе которой создан NEOBANK.

"Мы реалисты, мы знаем, что сейчас практически у каждого в кармане или смартфоне уже есть банковская карта. Мы не претендуем на то, чтобы быть первым цифровым банком, которым воспользуется человек. Мы хотим быть для него лучшим цифровым банком. Поэтому решили, что всем своим клиентам мы дадим лучшие условия на рынке и даже чуть больше. Бесплатная карта класса Platinum со всеми соответствующими привилегиями, на мой взгляд, как раз об этом", – отметила Елена Соседка .

Среди бонусов, которые дают своим обладателям NEOCARD Platinum и LITECARD Platinum:

  • Fast Track. Вылет и прилет. Аэропорт "Борисполь". Отдельная линия Fast Track для сдачи багажа, ускоренного прохождения авиационного и паспортного контроля. Можно использовать 2 раза в год.
  • Бесплатное посещение бизнес-залов 2 раза в год. Комфортное ожидание в более чем 1300 бизнес-залах Visa Lounge по всему миру.
  • Бесплатная упаковка багажа. Предоставляется для двух единиц багажа в год в аэропорту "Борисполь".
  • Скидка 50% на поездки в аэропорт или из него с Bolt. Предложение действует на 4 поездки в месяц в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Одессе и Харькове.
  • А также другие премиальные услуги и специальные предложения: премиум-пакет сервиса Sweet.TV за 1 грн, годовая подписка на более чем 300 книг сервиса Yakaboo, скидка на аренду электросамокатов BOLT (-15%), а также защита покупок и расширенная гарантия, скидки на гостиницы, шоппинг, рестораны и другие преимущества.

"Для всех клиентов NEOBANK эти бонусы являются бесплатными. Нет никаких дополнительных оплат, комиссии, скрытых платежей, обязательных оборотов по карте или других дополнительных требований. Все просто: оформляешь карту – и пользуешься всеми благами Platinum-карты бесплатно", – добавила Елена Соседка .

Кроме этого, владельцы платиновых карт получат базовые бесплатные "плюшки" по основным операциям: снятие наличных, а также в ближайших обновлениях платежи IBAN, Р2Р-переводы (до 10 тыс. грн по вышеперечисленным операциям).

Также NEOBANK для всех расширяет кредитные возможности для клиентов и запускает рассрочку. Новые и существующие клиенты смогут установить дополнительные лимиты. С их помощью всего за несколько кликов можно будет увеличить баланс на карте, переведя покупку в рассрочку или оформив мгновенный кредит на карту. При этом количество оформленных в рамках установленного лимита рассрочек не ограничено. Каждый клиент NEOBANK для всех получит разный набор доступных рассрочек и сумму дополнительного лимита, которые будут регулярно пересматриваться.

Для получения NEOCARD Platinum или LITECARD Platinum необходимо установить приложение NEOBANK для всех по ссылке ниже и пройти онлайн-регистрацию, в том числе используя быструю регистрацию с помощью "Дія": https://r6xr8.app.link/5JK3bimgvlb.

Доставка физической карты возможна курьером в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе либо можно забрать самостоятельно в отделениях ConcordBank или в ближайшей партнерской точке выдачи, либо заказать доставку карты в отделение "Новой Почты" для клиентов, зарегистрировавшихся через приложение "Дія".

Напомним, что NEOBANK для всех работает по лицензии ConcordBank (АО "АКБ "КОНКОРД") и создан на базе первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, единую инфраструктуру которой формируют банк ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay, а также Биржа Благотворительности "ДоброДій".

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