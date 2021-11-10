Елена Соседка об итогах Web Summit: Нашу философию о партнерстве вместо конкуренции внутри экосистем поддерживает все больше коллег в Украине

Украинский павильон на Web Summit представил большую отечественную IT-экосистему и стал одним из самых ярких и посещаемых

В Украине создание экосистем становится заметным трендом, и все больше компаний в сфере финтеха, финансов и IT приходят к этой философии. Такое заявление по итогам международной IT-конференции Web Summit сделала основательница Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

"В прошлом году мы анонсировали создание первой в Украине открытой финтех экосистемы Concord Fintech Solutions, где приоритетом стал формат партнерства вместо конкуренции. За это время мы успешно реализовали ряд международных проектов, среди которых совместный проект с "Алиф Банк" – цифровым банком из Таджикистана, а также необанк Simp!y от мобильного оператора Beeline Казахстан. Кроме того, мы запустили украинский NEOBANK. В этом году в рамках украинского павильона на Web Summit была представлена большая украинская IT-экосистема, которая объединила усилия различных продуктовых и IT-компаний для привлечения иностранных инвестиций и развития нетворка на международном рынке. Мы рады стать партнерами в рамках этой еще более глобальной экосистемы", – подчеркнула Елена Соседка.

Высокую конкурентоспособность украинских компаний отметило также Министерство цифровой трансформации Украины, которое выступило одним из инициаторов презентации украинской IT-экосистемы на Web Summit в этом году.

"Проекты из Украины были позитивно восприняты нашими коллегами из других стран. Финтех экосистема Concord Fintech Solutions наряду с другими компаниями из нашего пула достойно представили Украину на саммите. Этот кейс – очередное доказательство того, что мы умеем создавать сильные конкурентные продукты", – отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Уровень организации украинского стенда и синергия между всеми участниками Web Summit из Украины показали высокую готовность к установлению новых международных партнерств.

"Украинский стенд был одним из самых ярких и посещаемых на Web Summit в этом году. Нельзя не отметить синергию между частным сектором и государственными органами, которая позволила достойно представить нашу страну. Со стороны государственных органов – Министерства финансов, МИДа и Министерства цифровой трансформации – были приложены значительные усилия, чтобы организовать участников и представить их как единый организм, единую IT-экосистему", – добавила основательница Concord Fintech Solutions.

Напомним, что в организации украинского стенда на конференции Web Summit в Лиссабоне также принимали участие Украинский фонд стартапов, Министерство цифровой трансформации, Министерство иностранных дел, Посольство Украины в Португалии, ОО "Развитие ІТ-образования", Sigma Software Group, Украинский Хаб, EBA, а также цифровое агентство iplace и партнеры: Digital Future, Київстар, Parimatch Tech, Rocket, Fondy, Avenga, ISSP и UNIT.City.