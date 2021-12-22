Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Экономический паспорт украинца может привести Украину к дефолту, – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
22 декабря, 12:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Владимир Арьев напомнил о финансовых пирамидах и приватизационных сертификатах в начале 90-х годов

"Экономический паспорт украинца" может привести страну к дефолту.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, сообщает "РБК-Украина".

Реклама

По его словам, эти средства через несколько лет могут существенно обесцениться, поэтому украинцы, которым обещают значительные деньги по этой программе при достижении совершеннолетия, получат копейки.

"Это красивое обещание, которое одновременно похоже и на финансовую пирамиду, и на историю с так называемой приватизацией, которая происходила в начале 90-х годов, когда каждому выдали сертификаты и потом эти сертификаты скупались за то, что по схеме происходила такая темная приватизация по этим сертификатам", - отметил Арьев.

По мнению депутата, инициатива власти применить при этом механизм облигаций внутреннего государственного займа обернется большими проблемами для страны, ведь следствием может стать дефолт.

Реклама

"Когда все это делается через государственный заем, оно может лопнуть, как мыльный пузырь. И куда денутся все те деньги, в том числе накопленные красиво, после создания этого так называемого фонда? И мы понимаем, что если Украина объявит дефолт. А это значит платить по своим обязательствам", – сказал Арьев.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об "экономическом паспорте украинца" приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что "экономический паспорт" дискриминирует украинских детей по году рождения.

Реклама

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Бил, пытал и поджигал! В Днепре мужчина издевался над сожительницей (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов "На Донбассе – катастрофа, под угрозой 5 млн человек": Витольд Фокин о главной проблеме ОРДЛО и мирном плане Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева "Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию – в чем обвиняют компанию София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

44 522

заболело за неделю в Украине

-24%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.26

Российский рубль (₽)

0.3687

Евро (€)

30.79

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

49123.57

Cardano (ADA)

1.36

Bitcoin Cash (BCH)

443.94

Ethereum Classic (ETC)

36.13

Litecoin (LTC)

156.93

Theta (THETA)

4.35

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять