"Экономический паспорт" от президента – это популизм, у которого нет перспектив реализации в Украине – нардеп Цимбалюк

Цимбалюк назвал программу Зеленского нереалистичной и финансово рискованной

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Благодаря "экономическому паспорту украинца" президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, так как его программа нереалистичная и финансово рискованная, заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Цимбалюк, сообщает "Гордон".

"Это – политический популизм. Потому что нынешняя власть прекрасно понимает, что 18 лет последующих она не будет управлять и пришедший после будет вынужден разбираться, каким образом действовать… Реально этот закон действовать не будет. А власть рассчитывает на временные дивиденды, а не на перспективу", – сказал Цимбалюк.

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Нардеп считает, что инициатива президента дискриминирует украинских детей по возрасту.

"Этот проект закона дискриминационный по времени рождения. Более того, он противоречит действующим статьям Конституции, где сказано четко, что украинский народ является собственником земли, недр и полезных ископаемых. Поэтому возникает вопрос: почему те дети должны пользоваться, которые родились после 2019 года? У нас что, начинается новая эра? А как быть тем, которым на сегодняшний день еще нет 18?" – спросил политик.

Цимбалюк объяснил, что для реализации этой программы деньги будут брать из госбюджета – в том числе за счет социальных выплат, поэтому выплаты социально незащищенным гражданам окажутся под угрозой.

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Напомним, 1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца".

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

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2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения "экономического паспорта" дети, рожденные в Украине, будут получать 10–20 тыс. долларов на счета от рентных платежей.