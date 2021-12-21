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Экономический паспорт – это популизм, который обернется для бюджета большими потерями – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
21 декабря, 16:42
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Михаил Цымбалюк убежден, что программа "экономического паспорта" будет свернута после смены власти
/ Фото: пресс-центр НБУ

"Экономический паспорт украинца" – это популистская программа, которую свернут после того, как президент сменится, однако изъятые на нее из бюджета средства никто не вернет. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк, сообщает "Главком".

"Мне кажется, что это чистый политический популизм. Президент и его команда в последнее время предлагают что-то, чтобы любой ценой делать видимость выполнения предвыборных обещаний. Но мы не ОАЭ и не Норвегия. Мы не те государства, где действительно существует что-то похожее", – сказал Цымбалюк.

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По его словам, эта программа дискриминирует детей по возрасту, ведь распространяется только на детей, рожденных с 2019 года. Кроме того, она не предусматривает механизмы защиты средств, которые будут аккумулироваться на счетах, от инфляции, поэтому они через несколько лет просто обесценятся.

"Чтобы эти деньги за 18 лет сохранились каким-то образом, нужно, чтобы не менее 10-12% годовых они зарабатывали. В противном случае их съест инфляция", – отметил Цымбалюк.

По убеждению депутата, эта программа будет свернута после смены власти – как нереалистичная и наносящая вред экономике.

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"После кто бы ни пришел, они однозначно будут более профессиональными. Они проанализируют и будут вынуждены такой проект свернуть. Но эти народные средства, которые будут использованы для раскрутки этой идеи, уже никто никогда не вернет в бюджет", – объяснил Цымбалюк.

Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства ребята могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Ранее народный депутат Нина Южанина заявила, что "экономический паспорт" – это прежде всего пиар-проект президента, который должен стимулировать украинцев переизбрать действующего президента на второй срок. В свою очередь, инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей.

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