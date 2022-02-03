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ЕBА раскритиковала законопроекты о ручном регулировании рынка газа

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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3 февраля, 17:56
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Предусмотренные проектами нормы существенно изменят правила функционирования сектора, отметили в ЕВА
/ Фото: AFP

Ручное регулирование рынка газа отменяет положительные изменения проведенной реформы рынка природного газа, а также делает его непривлекательным для международных инвестиций и в целом негативно влияет на инвестиционный климат Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) на основании анализа законодательных инициатив о так называемом "участии государства в регулировании рынка газа" №6426 и №6426-1, информирует "Obozrevatel".

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"Предусмотренные проектами нормы существенно изменят правила функционирования сектора, негативно отразятся на конкуренции на этом рынке, а также фактически отменят положительные изменения проведенной реформы рынка природного газа. Как следствие, данный сектор будет непривлекателен для международных инвестиций, от чего пострадает и инвестиционная привлекательность Украины в целом", - говорится в нем.

В ЕВА подчеркнули, что такие действия будут критически восприниматься среди иностранных партнеров и не будут способствовать интеграции с рынками природного газа государств – сторон Энергетического сообщества.

Кроме того, в соответствии с соглашением об ассоциации Украины с ЕС, перед принятием этих законопроектов правительство должно было провести консультации с Европейской комиссией касательно соответствия их правилам и нормам ЕС.

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Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям – производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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