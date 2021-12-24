ДТЭК встречает очередные два "Панамакса" из 150 тыс. т американского угля

Компания увеличила общее количество поставок угля по морю до 9 судов с около 618 тыс. т угля

Компания уже импортировала морем около 200 тыс. т угля / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе ДТЭК Энерго встречает очередные два судна класса "Панамакс" из импортным топливом. Уже завтра первое судно из 75 тыс. т угля происхождением из Колумбии прибывает в порт "Черноморск". Второе, из 72 тыс. т топлива из США, будет пришвартовано в порту ТИС на выходных. Уголь из пятого и шестого "Панамакса" пополнит составы ТЭС ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

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"ДТЭК Энерго продолжает активно снабжать углем энергосистему Украины. Вдобавок к четырем "Панамаксам" с импортным углем, которые уже прибыли, полностью отгружены или в данный момент направляются на украинские ТЭС, мы встречаем еще два судна. Общий объем новых поставок составляет около 150 тысяч тонн. Кроме того, компания договорилась о дополнительном девятом "Панамаксе". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ДТЭК отметили, что компания увеличила общее количество поставок угля по морю до 9 судов с около 618 тыс. т угля для нужд украинских ТЭС. Как известно, первое судно, законтрактованное ДТЭК для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Второй, третий и четвертый "Панамаксы", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыли 5, 16 и 17 декабря.

По информации пресс-службы с начала декабря, компания уже импортировала морем почти 200 тыс. т угля. Для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день компанией в целом законтрактовано более 1 млн т импортного топлива. Также компания продолжает наращивать добычу украинского угля – только в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли около 1,5 млн т угля марки "Г", а за 11 месяцев шахтеры компании добыли более 15,2 млн т угля.

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Согласно данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 11.20 23 декабря из всех работающих в энергосистеме 43 блоков ТЭС и ТЭЦ работает только 5,5 энергоблоков ТЭС государственной "Центрэнерго", 0,5 блока ТЭС "Донбассэнерго" и 32 блока ТЭС ДТЭК Энерго.

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