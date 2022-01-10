ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

Электроэнергия с Добротворской ТЭС поставляется для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши

/ Фото: Pixabay

Компания ДТЭК возобновила аварийные поставки электроэнергии с Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Реклама

По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт·ч. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС – Замостье.

По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.

В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.

Реклама

Как сообщалось, в начале декабря Украина также предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши при участии Добротворской ТЭС компании ДТЭК.