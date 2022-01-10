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ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 января, 12:24
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Электроэнергия с Добротворской ТЭС поставляется для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши
/ Фото: Pixabay

Компания ДТЭК возобновила аварийные поставки электроэнергии с Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

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По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт·ч. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС – Замостье.

По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.

В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.

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Как сообщалось, в начале декабря Украина также предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши при участии Добротворской ТЭС компании ДТЭК.

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