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ДТЭК вместе с AFTA Group передал Николаеву мобильную систему очистки воды

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 июня, 13:24
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Благодаря мобильному фильтровальному комплексу жители Николаева получат качественную питьевую воду
Город Николаев получил мобильную систему очистки воды
Город Николаев получил мобильную систему очистки воды / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова вместе с AFTA Group передали для нужд Николаева мобильную систему очистки воды.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Мобильный комплекс способен фильтровать загрязненную воду и снабжать населенные пункты без водоснабжения качественной питьевой водой.

На нем установлены фильтрующее оборудование и емкость для перевозки воды объемом 500 литров.

Питание обеспечивается аккумуляторами и дополнительно двумя солнечными панелями.

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"Поставка водоочистного оборудования в качестве гуманитарной помощи от AFTA Group и благодаря Глобальному договору ООН в Украине стала еще одним примером международной поддержки, предоставляемой частными компаниями в сотрудничестве с украинским бизнесом, в частности Группой ДТЭК", – сообщили в компании.

Напомним, до 12 апреля жители Николаева получали воду из реки Днепр, соответствующую государственным санитарным правилам и нормам. Затем из-за повреждения российскими войсками трубы водоснабжение в Николаеве отсутствовало.

В конце концов, водоснабжение в мае было восстановлено благодаря подаче из Бугского лимана, однако устаревшие системы очистки воды Николаева не могли сделать ее пригодной для употребления, поэтому горожанам разрешено использовать воду только для бытовых нужд.

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