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СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК ВИЭ направил 16,4 млн грн на социальное развитие громад в 2021 году

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 февраля, 16:33
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В прошлом году компания профинансировала 78 социальных и благотворительных проектов на общую сумму 16,4 млн грн в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях
ДТЭК Ботиевская ВЭС
ДТЭК Ботиевская ВЭС

Как социально ответственный бизнес ДТЭК ВИЭ заинтересован в устойчивом развитии регионов, где ведет свою деятельность, и системно способствует социально-экономическому и культурному развитию громад. Поэтому на территориях присутствия компании реализуются программы социального партнерства.

В частности, в прошлом году компания профинансировала 15 проектов на сумму около 11,5 млн грн. Выделенные средства были использованы для развития инфраструктуры в сфере медицинского обеспечения, образования, водоснабжения и благоустройства населенных пунктов. Так, в Приморске Запорожской области проведена реконструкция аллеи и уличного освещения в центре города, в селе Азов продолжается строительство водопровода, в с. Орловка проведен ремонт школы – отремонтирована крыша, пищеблок, заменены окна и двери. При софинансировании ДТЭК ВИЭ в Покровском сельском совете Днепропетровской области проводится реконструкция нежилого здания под детско-юношескую спортивную школу, а в с. Чкалово Первомайской ОТГ – ремонт системы водоснабжения. Совместно с Березанской и Коблевской громадами Николаевской области компания разработала две программы социального партнерства сроком на три года.

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Благоустройство парка в Приазовском (Запорожская обл.)
Благоустройство парка в Приазовском (Запорожская обл.)

В 2021 году ДТЭК ВИЭ присоединился к конкурсу мини-грантов "Громада своими руками" и профинансировал 63 инициативы на сумму 4,9 млн грн. Среди победителей – проекты социальной сферы, экологии и энергопотребления, здравоохранения, спорта, а также благоустройства городов и поселков. Основной акцент конкурса был сделан на принципе безбарьерности в широком смысле. К тому же многие проекты содержали экологическую составляющую. Так, в рамках конкурса было высажено более 1100 саженцев деревьев и кустов. Всего в "Громаде своими руками" на территориях присутствия ДТЭК ВИЭ приняли участие 750 волонтеров. Совместно с благотворительным фондом Shakhtar Social ДТЭК ВИЭ открыл в Николаевской области две футбольные секции в рамках проекта "Давай, играй!" ФК "Шахтер".

Открытие проекта
Открытие проекта "Давай, играй!" в с. Коблево (Николаевская обл.)

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"Мы стремимся отвечать интересам общества в более широком контексте. Поэтому социально ответственное инвестирование в партнерстве с местными громадами – обязательное условие деятельности ДТЭК ВИЭ", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Кунискис.

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали кислородные концентраторы Ботиевской амбулатории
Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали кислородные концентраторы Ботиевской амбулатории

В целом с 2013 года компания инвестировала в социальные проекты 61 млн грн. Выделенные средства пошли на развитие социально-экономической инфраструктуры: ремонты в школах и детских садах, медицинских учреждениях, приобретение школьных автобусов, восстановление освещения улиц, реконструкцию водопроводов и многое другое.

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