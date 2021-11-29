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ДТЭК ВИЭ будет добиваться уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
29 ноября, 15:35
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Компания официально уведомила должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях незаконных действий
/ Фото: freepik.com

Компания ДТЭК ВИЭ будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, прежде всего Великобритании, где эмитированы целевые еврооблигации.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает "Цензор.НЕТ".

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"Любые попытки должностных лиц государственной компании использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", - говорится в заявлении.

ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия о юридических последствиях их незаконных действий.

"ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от незаконных действий по остатку средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", – говорится в сообщении.

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Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций во время распределения средств еврооблигаций.

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