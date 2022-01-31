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ДТЭК увеличил запасы угля на своих ТЭС в январе в 2 раза – Минэнерго

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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31 января, 13:57
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Двукратный рост был обеспечен в том числе за счет импорта топлива из США и Колумбии
Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики о запасах угля на 31 декабря 2021 и 31 января 2022 года, сообщает УНИАН.

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По состоянию на 31 января на складах ТЭС ДТЭК находится 502 тыс. т. При этом 31 декабря на складах было 275 тыс. т.

Двукратный рост был обеспечен в том числе за счет импорта топлива из США и Колумбии. В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

При этом запасы угля на государственных ТЭС в январе выросли только на 3,6% (на 4 тыс. т) до 123 тыс. т. ГосТЭС по-прежнему страдают от дефицита угля. По данным "Укрэнерго", из-за нехватки угля ежедневно простаивает от 5 до 7 энергоблоков государственных ТЭС.

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Напомним, в начале отопительного сезона глава ДТЭК Максим Тимченко гарантировал, что все ТЭС компании будут в полной мере обеспечены углем.

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