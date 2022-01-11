ДТЭК увеличил запасы угля на своих ТЭС на 32%

Запасы топлива на ТЭС ДТЭК выросли до 443 тысяч тонн

/ Фото: Анастасия Лесык

Компания ДТЭК за последнюю неделю увеличила запасы угля на своих ТЭС на 32% (на 107 тыс. тонн) – до 443 тыс. тонн. При этом на государственных ТЭС запасы угля за последнюю неделю упали на 13% – до 108 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

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В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4 по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, на ГК ТЭС с 1 по 30 декабря 2021 года было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю 2021 года), в том числе украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного угля – 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

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Компания ДТЭК в декабре 2021 года импортировала рекордные 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии.