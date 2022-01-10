ДТЭК увеличил объем импорта угля из США и Колумбии до 550 тысяч тонн

В январе ДТЭК Энерго примет три судовые поставки с американским углем

Фото: ДТЭК

Компания ДТЭК Энерго приняла 7-е судно класса Panamax с американским углем 75,5 тыс. т. Еще одна партия из 82,5 тыс. т ожидается 11 января.

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на ДТЭК Энерго.

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"ДТЭК Энерго продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой "Панамаксы", которые доставляют 158 тыс. т топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. Всего это 215 тыс. т для нужд украинских ТЭС", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Всего ДТЭК законтрактовал 9 судовых поставок. Это около 618 тыс. т угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Пять "Панамаксов", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыли в течение декабря. Еще три судовые поставки приходят в январе.

"Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", – отметил Салеев.