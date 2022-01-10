Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК увеличил объем импорта угля из США и Колумбии до 550 тысяч тонн

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 15:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В январе ДТЭК Энерго примет три судовые поставки с американским углем
Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК

Компания ДТЭК Энерго приняла 7-е судно класса Panamax с американским углем 75,5 тыс. т. Еще одна партия из 82,5 тыс. т ожидается 11 января.

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на ДТЭК Энерго.

Реклама

"ДТЭК Энерго продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой "Панамаксы", которые доставляют 158 тыс. т топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. Всего это 215 тыс. т для нужд украинских ТЭС", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Всего ДТЭК законтрактовал 9 судовых поставок. Это около 618 тыс. т угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Пять "Панамаксов", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыли в течение декабря. Еще три судовые поставки приходят в январе.

"Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", – отметил Салеев.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Под Житомиром дикий кабан напал на полицейского – мужчина погиб Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов "Миллиардеры улетят, а остальных ждут проблемы": оппозиция в Казахстане о плане действий и настоящей причине Майдана Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Почему притормозили сертификацию "Северного потока – 2"? В Германии назвали истинную причину София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

28 100

заболело за неделю в Украине

-4%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40810.03

Cardano (ADA)

1.12

Bitcoin Cash (BCH)

364.54

Ethereum Classic (ETC)

28.56

Litecoin (LTC)

127.62

Theta (THETA)

3.86

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
33,99
31,18
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять