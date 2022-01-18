Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК Сети возобновили электроснабжение во всех населенных пунктах, оставшихся без света из-за непогоды

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 13:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за непогоды 14-15 января оказались без света жители 751 населенного пункта, аварийные бригады ДТЭК Сети работали круглосуточно

Специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Киевские электросети возобновили электроснабжение всем клиентам в 751 населенном пункте, которые из-за непогоды 14-15 января остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Реклама

"Аварийные бригады работали круглосуточно для того, чтобы как можно скорее преодолеть последствия непогоды и вернуть электроснабжение всем клиентам. Благодаря усиленной работе аварийных бригад, операторам системы распределения удалось возобновить подачу света всем клиентам в 751 населенном пункте меньше, чем за 2 суток при условии неблагоприятных погодных условий", – отмечают в ДТЭК Сети.

В компании добавляют, что в результате сильных порывов ветра 14-15 января было выведено из строя 406 линий и более 7 тыс. трансформаторных подстанций в Киевской и Донецкой областях и Киеве. К ликвидации последствий непогоды операторы системы распределения привлекли 247 аварийных бригад.

В ДТЭК Сети сообщают, что больше всего пострадала от непогоды Киевская область. Здесь из-за порывов ветра и падения ветвей на линии электропередачи были повреждены 301 линия и 6 тыс. трансформаторных подстанций. Это привело к тому, что 307 городов и сел региона остались без электроснабжения полностью. Еще 354 – частично. Для оперативного ремонта линий ДТЭК Киевские региональные электросети привлекли 115 собственных аварийных бригад и 17 бригад подрядных организаций.

Реклама

Еще 90 населенных пунктов осталось без света в Донецкой области. Здесь на борьбу с последствиями стихии направили 98 бригад ДТЭК Донецкие электросети.

В компании сообщают, что работы осложнялись тем, что специалисты не могли подняться на высоту опор – шквальный ветер не позволял безопасно работать с автоподъемниками. В Киеве последствия аварии были полностью ликвидированы до конца дня 15 января, а в Киевской и Донецкой областях – 16 января.

Как сообщалось, ранее в Киевской области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в более, чем 350 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов На Волыни мужчина убил жену "массажем" палкой: жуткие подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Необходимо пройти три этапа: как Украине стать "водородным хабом" Европы София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

58 217

заболело за неделю в Украине

+83%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41917.1

Cardano (ADA)

1.49

Bitcoin Cash (BCH)

379.14

Ethereum Classic (ETC)

31.49

Litecoin (LTC)

142.95

Theta (THETA)

3.91

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,58
30,58
29,26
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,10
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять