ДТЭК Сети возобновили электроснабжение во всех населенных пунктах, оставшихся без света из-за непогоды

Из-за непогоды 14-15 января оказались без света жители 751 населенного пункта, аварийные бригады ДТЭК Сети работали круглосуточно

Специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Киевские электросети возобновили электроснабжение всем клиентам в 751 населенном пункте, которые из-за непогоды 14-15 января остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

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"Аварийные бригады работали круглосуточно для того, чтобы как можно скорее преодолеть последствия непогоды и вернуть электроснабжение всем клиентам. Благодаря усиленной работе аварийных бригад, операторам системы распределения удалось возобновить подачу света всем клиентам в 751 населенном пункте меньше, чем за 2 суток при условии неблагоприятных погодных условий", – отмечают в ДТЭК Сети.

В компании добавляют, что в результате сильных порывов ветра 14-15 января было выведено из строя 406 линий и более 7 тыс. трансформаторных подстанций в Киевской и Донецкой областях и Киеве. К ликвидации последствий непогоды операторы системы распределения привлекли 247 аварийных бригад.

В ДТЭК Сети сообщают, что больше всего пострадала от непогоды Киевская область. Здесь из-за порывов ветра и падения ветвей на линии электропередачи были повреждены 301 линия и 6 тыс. трансформаторных подстанций. Это привело к тому, что 307 городов и сел региона остались без электроснабжения полностью. Еще 354 – частично. Для оперативного ремонта линий ДТЭК Киевские региональные электросети привлекли 115 собственных аварийных бригад и 17 бригад подрядных организаций.

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Еще 90 населенных пунктов осталось без света в Донецкой области. Здесь на борьбу с последствиями стихии направили 98 бригад ДТЭК Донецкие электросети.

В компании сообщают, что работы осложнялись тем, что специалисты не могли подняться на высоту опор – шквальный ветер не позволял безопасно работать с автоподъемниками. В Киеве последствия аварии были полностью ликвидированы до конца дня 15 января, а в Киевской и Донецкой областях – 16 января.

Как сообщалось, ранее в Киевской области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в более, чем 350 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.