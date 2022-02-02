ДТЭК провел 40 капремонтов ТЭС согласно графику Минэнерго

В модернизацию ТЭС ДТЭК Энерго инвестировала 28 миллиардов гривень

Компания "ДТЭК Энерго" инвестировала 28 млрд грн в модернизацию ТЭС. Средства вложили в проведение 40 капитальных ремонтов основного оборудования ТЭС в соответствии с ремонтным графиком Министерства энергетики. Об этом написал спикер ДТЭК Александр Шевелев на своей странице в Facebook, сообщает "Гордон".

"С 2012-го по 2021 год (включительно) вложения компании в модернизацию и ремонты с операционной поддержкой оборудования составили около 28 млрд грн. Из них капитальные расходы – 13,4 млрд грн. Это реконструкции, техническое переоснащение и перевод энергоблоков ТЭС на работу на газовом угле. Из значимых – более 20 проектов", – написал он.

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Шевелев подчеркнул, что ДТЭК в прошлом году инвестировал 2,6 млрд грн в стабильность работы ТЭС и провел 30 плановых ремонтов блоков. Он добавил, что в прошлом году ДТЭК вынуждено выводил энергоблоки ТЭС в аварийный ремонт после того, как они работали при максимальной нагрузке.

"Они [выводы блоков в ремонт] случались прежде всего в период длительного несения ТЭС ДТЭК Энерго максимальной нагрузки. То есть в период, когда станции компании работали и за себя, и за другую генерацию, простаивающую из-за дефицита топлива", – подчеркнул Шевелев.

Он отметил, что в самый кризисный месяц прошлого года, в июле, в работе находилось до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, из-за чего суточный объем отпуска электроэнергии увеличился почти в два раза – до 2,3 млрд кВт·ч.

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Из-за выхода в аварийный ремонт двух энергоблоков АЭС Бурштынская ТЭС ДТЭК была вынуждена перевести два своих энергоблока на работу в энергосистему Украины.