ДТЭК присоединился к созданию Американ Юниверсити Киев, в котором будет преподавать нобелевский лауреат

Сегодня состоялось операционное открытие Американского Университета в Киеве (American University Kyiv), который сотрудничает Arizona State University, а партнерами стали украинские и международные организации и бизнесы, среди которых Академия ДТЭК

Старт первых обучающих программ AUK запланирован на март 2022 года. Будущие студенты смогут выбирать между магистерскими и бакалаврскими программами в области ІТ, инженерии, бизнеса и менеджмента, наук о здоровье, архитектуре и дизайне, правах. Ректором-основателем является доктор Роман Шеремета, один из наиболее цитируемых украинских экономистов в мире.

"Мы представляем первый университет в Украине, предоставляющий передовое американское образование студентам с глобальными амбициями. Мы – первый американский университет в Киеве с фокусом на образовании, исследованиях и партнерстве. Я всегда мечтал, что вернусь в Украину и воспользуюсь своим опытом и знаниями, чтобы сделать что-нибудь важное для страны. И я уверен, что АЮК – прекрасная возможность для воплощения этой мечты", – отметил Роман Шеремета, ректор American University Kyiv.

Среди преподавателей АЮК будут украинские и американские преподаватели и даже нобелевский лауреат Вернон Смит, американский экономист, в 2002 году получивший Нобелевскую премию вместе с Дэниелом Канемоном. Обучение будет вестись полностью на английском языке, а у студентов будет возможность получить два диплома – American University Kyiv и Arizona State University, который занимает первое место в рейтинге инноваций в Соединенных Штатах в соответствии с US News & World Report и считается одним из самых престижных университетов мира по данным Times Higher Education.

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Создание АЮК произошло при участии украинских компаний, среди которых ДТЭК – как отмечено на сайте компании, партнером АЮК является Академия ДТЭК.