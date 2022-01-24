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ДТЭК приобрел дополнительно четыре судна угля

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 января, 15:22
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Несмотря на дефицит топлива на мировом рынке компании удалось договориться о новых поставках угля из Америки
/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Компания ДТЭК приобрела дополнительно четыре судна угля из США и Колумбии, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу компании.

"Новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля – до 858 тыс. т", – говорится в сообщении.

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На данный момент компания поставила в Украину уже девять судовых партий с углем из Колумбии и США, что позволило увеличить запасы угля на ТЭС ДТЭК до 548 тыс. т.

Всего в сентябре-декабре 2021 года ДТЭК было импортировано 880 тыс. т угля. А общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн т.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку", – отметили в компании.

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В январе в Украину прибудет три судна с углем для ДТЭК.

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