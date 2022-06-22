ДТЭК передал спецфонари жителям Николаевщины

Фонари помогут жителям области быть всегда не только со светом, но и на связи

Громадам Николаевской области передали многофункциональные фонари - налобные, карманные и прожекторы / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК ВИЭ передала многофункциональные фонари от Schneider Electric для нужд громад Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Полезной особенностью фонарей является их многофункциональность в использовании, а также влагостойкость. Заряжаться они могут в т.ч. от небольших солнечных панелей, идущих в комплекте, и при этом сами служить аккумуляторами для подзарядки мобильных телефонов", – сообщили в компании.

Речь идет о фонарях налобных, карманных и прожекторах. Они могут использоваться как гражданскими при укрытии в бомбоубежищах, так и военными при выполнении боевых задач.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь почти 500 млн гривен.