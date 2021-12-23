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ДТЭК отчитался об инвестициях в экологию в регионе Бурштынской ТЭС

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
23 декабря, 13:00
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В экомодернизацию Бурштынской ТЭС инвестировано более 372 млн грн

За последние пять лет, с 2017 по 2021, инвестиции в экомодернизацию оборудования и технологических процессов на Бурштынской ТЭС составили более 372 млн грн. Из них только по итогам этого года соответствующие вложения ожидаются на уровне 65 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Бурштынская ТЭС, комментируя экологическую ситуацию на предприятии. сообщает "Главком".

В компании отметили, что только в 2020 году выбросы на ТЭС снизились на 60 тыс. т. Это на 35% меньше выбросов, чем в 2019 году.

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На предприятии также проинформировали, что общие экологические расходы компании ДТЭК Энерго в 2018-2020 гг. составили 2,7 млрд грн и напомнили, что за это время компанией ДТЭК Западэнерго был уплачен экологический налог на сумму почти 4,2 млрд грн. Он был зачислен в государственный и местные бюджеты.

Также на Бурштынской ТЭС рассказали, что из-за простоя других предприятий тепловой генерации за последний год существенно возросла потребность украинской энергосистемы в мощностях Бурштынской ТЭС. Вместе с тем возросла и нагрузка на энергоблоки предприятия. В январе-ноябре этого года станция отпустила в сеть 6.4 млрд кВт·ч электроэнергии. Это на 1,45 млрд кВт·ч больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, улучшить экологическую ситуацию от работы ТЭС и ТЭЦ Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок. Ранее в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабмин в ближайшее время разработать механизм финансирования Нацплана, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики. Согласно недавнему указу президента, правительство должно разработать и утвердить порядок и источники финансирования НПСВ. По оценке экспертов, реализация плана в Украине нуждается в инвестициях в размере не менее 4,1 млрд евро.

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