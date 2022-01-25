ДТЭК Нефтегаз в 2021 году инвестировал более 2 млрд грн и увеличил газодобычу на 12%

В 2021 году ДТЭК Нефтегаз обеспечил более 40% частной газодобычи в стране, доля в общенациональном объеме превысила 10%

В 2021 году компании холдинга ДТЭК Нефтегаз инвестировали более 2 млрд грн в развитие производства. Благодаря этому по итогам года компании увеличили добычу на 12% по сравнению с 2020 годом и подняли из недр 2,06 млрд куб. м газа. Это беспрецедентный объем для частного сектора украинской газодобывающей отрасли, сообщается на сайте бизнеса.

Как информирует ДТЭК Нефтегаз на своем сайте, в 2021 году компания завершила строительство 4 новых скважин и провела капитальный ремонт 7 скважин действующего фонда. Кроме этого, нефтегазовый бизнес ДТЭК завершил целый ряд проектов по цифровизации и развитию инфраструктуры. В сентябре, с опережением сроков строительства, компания ввела в эксплуатацию блочную холодильную установку на Мачухском месторождении, а месяцем позже внедрила первую в Украине интегрированную модель цифровых двойников месторождений, полностью оцифровав Семиренковское месторождение на Полтавщине. Также ДТЭК Нефтегаз первым в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин.

Реклама

В сообщении говорится, что по итогам 2021 года ДТЭК Нефтегаз обеспечил более 40% частной газодобычи в стране, а ее доля в общенациональном объеме добычи превысила 10%.

"Системные инвестиции и внедрение новейших, ранее недоступных в Украине, технологий позволяет нам из года в год наращивать газодобычу и оставаться лидером отрасли. По итогам 2021 года мы установили новый рекорд по добыче газа для частного сектора, а в 2022 году мы планируем удвоить наши инвестиции. Это позволит компании увеличить добычу в последующие годы. Естественно, мы рассчитываем на сохранение системы фискального стимулирования отрасли и на конструктивное сотрудничество со стороны государства для достижения общей цели – укрепления энергетической безопасности Украины", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины 5 января сообщила на своей странице в Фейсбук, что частные газодобывающие компании по итогам 2021 года обеспечили четверть всей национальной газодобычи, добыв 5 млрд куб. м газа. Эта цифра является абсолютным рекордом частного сектора газодобывающей отрасли Украины за все годы.

В то же время, по информации ExPro Consulting, государственная "Укргаздобыча" в 2021 году снизила добычу газа на 4%, или 0,57 млрд куб. м, по сравнению с предыдущим годом. Как следствие, это негативно повлияло на общенациональную добычу газа – она упала на 2% по сравнению с объемом 2020 года и составила 19,8 млрд куб. м.