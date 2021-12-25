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ДТЭК назвал причину массовых аварий электросетей на Киевщине

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
25 декабря, 21:08
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Из-за повышения цены на газ в декабре значительно выросло потребление электроэнергии
/ Фото: Pixabay

Одной из причин возникновения аварий на сетях в Киевской области является значительное повышение нагрузки на сети из-за одновременного включения обогревателей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские региональные электросети, информирует "Znaj.ua".

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Объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 вырос на 45 млн кВт·ч по сравнению с декабрем 2020 года. Это приводит к авариям на электросетях и отключению потребителей.

"В целом по области ситуация с аварийностью на сетях, что может быть следствием роста нагрузки на них, снижается. В частности, в 2021 году количество аварий снизилось на 9% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, наблюдаем, что в густонаселенных районах и городах области, аварийность на сетях остается высокой, а в отдельные периоды – даже растет. В частности, в Бучанском районе", – отмечают в официальном сообщении ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании говорят, что причина этого – значительный рост потребления электроэнергии из-за повышения цены на газ. Клиенты Киевской области все чаще пользуются электроэнергией для обогрева домов, что приводит к росту нагрузки на сети.

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"Электросети рассчитаны и спроектированы на коэффициент одновременности включения мощности в среднем 0,3. Когда одновременно включаются энергоемкие приборы, такие как электрокамины, он значительно возрастает до показателя 1, что может приводить к авариям на оборудовании и в сетях",- поясняют в компании.

Сети не выдерживают такого роста нагрузки из-за того, что изношены на 70% по Киевской области. В компании говорят, что достаточно модернизировать их не могли из-за действующей до 2020 года системы тарифообразования. Она не позволяла инвестировать в обновление сетей в соответствии с развитием области.

В 2021 году инвестиционную программу увеличили на 112% благодаря переходу на новую модель тарифообразования – RAB-тариф. Компания создала системный план модернизации сетей до 2030 года.

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"Вместе с тем сегодня мы призываем клиентов к сознательному использованию электроприборов, понимая, что значительное повышение объемов использования энергоемких приборов повышает риски аварий на электросетях. Компания делает все возможное, чтобы модернизировать сети и оперативно реагировать на аварийные ситуации, которые происходят", – отмечают в ДТЭК Киевские региональные электросети.

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