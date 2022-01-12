Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Украина в снегу
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК импортировал рекордные 880 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 18:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Импортные поставки угля – это временная мера, необходимая для стабильного прохождения отопительного сезона, отмечают в компании
Фото: ДТЭК Энерго
Фото: ДТЭК Энерго

ДТЭК Энерго за сентябрь-декабрь прошлого года импортировал 880 тысяч тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках.

Об этом сообщает ДТЭК Энерго на своей странице Facebook, информирует "Главком".

Реклама

"Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. т топлива, из которых львиная доля – поставки по морю. В прошлом месяце для нужд ТЭС ДТЭК Энерго было импортировано 5 из 9 судов "Панамакс" с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из этой страны", – сообщает компания.

Также ДТЭК сообщил, что на сегодня объемы уже законтрактованного в предыдущие периоды компанией импортного топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн т.

В компании подчеркнули, что импортные поставки угля являются временной мерой, необходимой для стабильного прохождения отопительного сезона. Так что традиционно для ДТЭК приоритетной остается добыча на украинских шахтах. Это все позволило в разгар отопительного сезона и несмотря на работу максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго.

Реклама

"По состоянию на 11 января они составили 451 тыс. т, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. т", – отметили в компании.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Минэнерго сообщали, что ДТЭК Энерго за последнюю неделю увеличил запасы угля на складах собственных ТЭС на 32%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Волна минирований в Украине: кому это нужно и зачем – ответ психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Самый тяжелый период для гривни. Чего ждать от доллара в ближайшее время София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

34 329

заболело за неделю в Украине

+23%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43639.73

Cardano (ADA)

1.28

Bitcoin Cash (BCH)

381.69

Ethereum Classic (ETC)

30.97

Litecoin (LTC)

137.61

Theta (THETA)

4.26

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,22
19,17
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять