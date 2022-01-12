ДТЭК импортировал рекордные 880 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

Импортные поставки угля – это временная мера, необходимая для стабильного прохождения отопительного сезона, отмечают в компании

Фото: ДТЭК Энерго

ДТЭК Энерго за сентябрь-декабрь прошлого года импортировал 880 тысяч тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках.

Об этом сообщает ДТЭК Энерго на своей странице Facebook, информирует "Главком".

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"Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. т топлива, из которых львиная доля – поставки по морю. В прошлом месяце для нужд ТЭС ДТЭК Энерго было импортировано 5 из 9 судов "Панамакс" с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из этой страны", – сообщает компания.

Также ДТЭК сообщил, что на сегодня объемы уже законтрактованного в предыдущие периоды компанией импортного топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн т.

В компании подчеркнули, что импортные поставки угля являются временной мерой, необходимой для стабильного прохождения отопительного сезона. Так что традиционно для ДТЭК приоритетной остается добыча на украинских шахтах. Это все позволило в разгар отопительного сезона и несмотря на работу максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго.

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"По состоянию на 11 января они составили 451 тыс. т, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. т", – отметили в компании.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Минэнерго сообщали, что ДТЭК Энерго за последнюю неделю увеличил запасы угля на складах собственных ТЭС на 32%.