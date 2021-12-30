ДТЭК Энерго в 2021 году вложил в ремонты ТЭС 2,6 млрд грн

В этом отопительном сезоне ТЭС ДТЭК Энерго работают максимальным составом оборудования

В 2021 году ДТЭК Энерго инвестировала в ремонтную кампанию блоков ТЭС, общестанционного оборудования, зданий и сооружений 2,6 млрд грн, сообщили 30 декабря в пресс-службе компании, информирует "Гордон".

"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, в первую очередь в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС", – сообщили в компании.

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На стадии реализации находятся четыре ремонта блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.

"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики нагрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43–45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. ДТЭК Энерго продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев. И это несмотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими генерациями на сегодняшний день составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную кампанию", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.