Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК Энерго в 2021 году вложил в ремонты ТЭС 2,6 млрд грн

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
30 декабря, 14:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом отопительном сезоне ТЭС ДТЭК Энерго работают максимальным составом оборудования

В 2021 году ДТЭК Энерго инвестировала в ремонтную кампанию блоков ТЭС, общестанционного оборудования, зданий и сооружений 2,6 млрд грн, сообщили 30 декабря в пресс-службе компании, информирует "Гордон".

"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, в первую очередь в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС", – сообщили в компании.

Реклама

На стадии реализации находятся четыре ремонта блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.

"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики нагрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43–45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. ДТЭК Энерго продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев. И это несмотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими генерациями на сегодняшний день составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную кампанию", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Полиция отказалась помочь: в Запорожской области мужчина душил и угрожал убить девушку Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов "Ничем хорошим для нас это не закончится". Девять итогов года от Савика Шустера и тревожный прогноз на 2022-й Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева "Единственный источник – это долг". Как экономический паспорт может разорить украинский бюджет София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

30 229

заболело за неделю в Украине

-28%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47522.7

Cardano (ADA)

1.36

Bitcoin Cash (BCH)

435.79

Ethereum Classic (ETC)

34.81

Litecoin (LTC)

148.72

Theta (THETA)

4.96

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять