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ДТЭК Энерго создал первую в Украине "цифровую шахту"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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12 января, 16:25
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На подземных участках шахты "Юбилейная" внедрены цифровые технологии, повышающие безопасность работы шахтеров

Компания ДТЭК Энерго впервые в Украине применила ряд цифровых технологий на шахте "Юбилейная" (Днепропетровская область). Для этого под землей развернули инфраструктуру связи на базе технологии Wi-Fi, которая стала основой для внедрения целого набора цифровых решений, направленных на безопасность работы шахтеров. Среди них: автоматическая газовая защита нового уровня, система контроля и управления дегазацией, уникальная система мониторинга проветривания шахты, смарт-лампы для шахтеров, которые в режиме реального времени передают на диспетчерский пульт на поверхности их точное местоположение, система коммуникаций шахтеров с поверхностью и внутри шахты.

На "Юбилейной" добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях: здесь одна из самых высоких в Западном Донбассе концентраций газа метана в горных выработках. Поэтому именно на этом предприятии в 2019 году началось цифровое преобразование шахты в рамках масштабной программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

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"ДТЭК Энерго всегда ставит в приоритет безопасность труда, используя для этого самые передовые технологии и инновационные разработки. Шахта "Юбилейная" стала пилотной среди угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго по внедрению подобных технологий. Мы вышли на новый уровень контроля отработки высокогазообильных пластов, в режиме реального времени отслеживаем, где именно находятся люди на производственных участках, производится оперативное оповещение диспетчера и инженерного состава об обстановках, аварийных и нештатных случаях под землей", – подчеркнул Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго.

Первым этапом цифровизации шахты стало развертывание инфраструктуры связи на основе технологии Wi-Fi. Для этого в горных выработках проложили почти 130 километров кабеля, установили 120 станций связи и 400 точек доступа. Wi-Fi-инфраструктура стала фундаментом для следующего инновационного шага – создания системы позиционирования персонала. Под землей смонтировали более 1700 радиомаячков Bluetooth, которые обеспечили покрытие порядка 80 км горных выработок. А 1,5 тысячи касок шахтеров "Юбилейной" снабдили смарт-лампами, которые не только освещают горные выработки, но и в режиме реального времени передают на диспетчерский пульт на поверхности, где именно под землей находится человек с точностью до 10 метров.

Кроме того, с помощью специальных искро- и взрывобезопасных смартфонов шахтеры могут из-под земли совершить видео- или обычный звонок, отправить на поверхность текстовое сообщение, а также оперативно обмениваться информацией̆ с коллегами на подземных участках, проводя мобильные обходы и ремонты.

Кроме того, на шахте ведется онлайн-мониторинг добычи угля. При помощи новейших конвейерных весов c минимальной погрешностью ведется учет горной массы, поступающей с добычных участков. Также весы оснащены высокоточным золомером, который определяет качество угольной продукции.

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"Современная энергетика – это ІТ-энергетика: технологии дают возможность качественно менять отрасль, проводить ее цифровую трансформацию, в разы улучшая условия и эффективность работы сотрудников и повышая уровень их безопасности. Проект на "Юбилейной" стал показательным: на практике цифровые решения успешно продемонстрировали свой потенциал и возможности. В дальнейших планах программы MODUS и ДТЭК Энерго – тираж решений на другие шахты", – прокомментировал Дмитрий Осыка, директор по ІТ и руководитель программы MODUS ДТЭК.

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