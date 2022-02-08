ДТЭК Энерго модернизировал шахту в Донецкой области на 463 млн грн

Благодаря обновлению уже в январе шахта "Белозерская" показала повышенную добычу

Шахта Белозерская / Фото: ДТЭК Энерго

В течение 2021 года ДТЭК Энерго инвестировал в увеличение добычи на шахте "Белозерская" Донецкой области 463 млн грн. По сообщению пресс-службы, это позволило компании модернизировать производство, чтобы вдвое увеличить добычу угля в 2022 году – до 1,7 млн тонн. Это должно помочь компенсировать сложившийся в Украине дефицит энергетического угля.

В 2021 году на шахте подготовили две новые лавы с запасами более 2,6 млн тонн угля. До этого одновременно двумя выемочными участками предприятие не работало более 10 лет.

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Предварительно на "Белозерской" провели обновление, чтобы нарастить добычу угля: капитально отремонтировали копер главного ствола, заменили загрузочное устройство, модернизировали конвейерные цепочки, электрические коммуникации, завершили капремонт козлового крана и многое другое.

Как результат, в январе 2022 года шахта уже показала повышенную добычу – 146,4 тыс. тонн (в предыдущие годы предприятие в среднем добывало до 63 тыс. тонн в месяц). Этого объема достаточно, чтобы обеспечить топливом на двое суток все тепловые электростанции Украины.

"В 2022 году мы планируем добывать на "Белозерской" около 5 тыс. тонн угля в сутки – это рекордная нагрузка на предприятие. И обновление производства на этой шахте будет продолжаться. Мы будем разрабатывать новый пласт, приобретем два мощных проходческих комбайна, обновим электрооборудование, технологический комплекс поверхности и запустим подземный водоотлив. На этот год запланированы инвестиции от ДТЭК Энерго в размере 392 млн грн, которые позволят предприятию стабильно работать и вносить свой вклад в стабильную работу украинской энергосистемы. Тем более что развитие "Белозерской" – это и дополнительные рабочие места, и улучшение благосостояния коллектива и региона в целом", – рассказал Михаил Барабаш, директор по добыче угля ДТЭК Энерго.