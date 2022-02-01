ДТЭК для поддержки энергосистемы импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля

Компания обеспечила топливом не только собственные ТЭС, но и станции государственной генерации

Компания ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн тонн угля, чтобы спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Вопреки мировому энергетическому кризису, компания ДТЭК мобилизовала все усилия для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и светом. В беспрецедентно тяжелых условиях ДТЭК импортировал более 1,2 млн тонн угля, обеспечив топливом не только собственные ТЭС, но и станции государственной генерации", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что шахты ДТЭК по итогу года произвели более 16,8 млн тонн угля. А ТЭС ДТЭК существенно нарастили выработку, чтобы не допустить дефицита электроэнергии.

"ТЭС ДТЭК работают максимальным составом оборудования, покрывая все пики потребления. По итогу 2021 года ТЭС компании нарастили производство до 25 млрд кВт·час, не допустив дефицита электроэнергии", – указано в сообщении.

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В ремонт ТЭС по итогу года инвестировано свыше 2,6 млрд грн, благодаря чему оборудование энергоблоков полностью подготовлено к работе в период максимальных нагрузок, уточнили в компании.

В ДТЭК отметили, что сейчас появились очередные попытки в СМИ поставить под сомнение профессионализм сотрудников компании ДТЭК и обесценить их заслуги в прохождении отопительного сезона.

"ДТЭК всегда открыт и максимально содействует работникам СМИ в исполнении ими профессиональных обязанностей. Призываем журналистов более внимательно изучать ситуацию и не вводить общественность в заблуждение", - говорится в сообщении.