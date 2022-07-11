Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне прошлого года – гендиректор компании

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 17:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас главный приоритет компании – энергобезопасность государства
Максим Тимченко сообщил, что ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля на уровне 2021 года
Максим Тимченко сообщил, что ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля на уровне 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК делает все возможное для того, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне прошлого года для энергобезопасности государства.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

Реклама

"Добычу угля пытаемся сохранить на уровне прошлого года… Также делаем все возможное для того, чтобы сохранить добычу на уровне прошлого года", – сказал он.

Тимченко добавил, что сейчас главный приоритет компании – энергобезопасность государства.

"Сегодня главное в Украине – это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это потребуется государству с точки зрения энергетической безопасности. Сейчас это приоритетная задача", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года будет самым сложным за все время независимости Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Рада доработает закон о выезде военнообязанных — подробности от Жданова Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Еще больше украинцев будут получать выплаты ВПЛ – кто попал в список София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
РАБОТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
Как ведущие компании поддерживают своих сотрудников
Узнай!
Непокоренные
Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
История героя-полярника
Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.7

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20368.45

Cardano (ADA)

0.44

Bitcoin Cash (BCH)

103.61

Ethereum Classic (ETC)

14.65

Litecoin (LTC)

50.42

Theta (THETA)

1.17

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять