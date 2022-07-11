ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне прошлого года – гендиректор компании

Сейчас главный приоритет компании – энергобезопасность государства

Максим Тимченко сообщил, что ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля на уровне 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК делает все возможное для того, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне прошлого года для энергобезопасности государства.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

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"Добычу угля пытаемся сохранить на уровне прошлого года… Также делаем все возможное для того, чтобы сохранить добычу на уровне прошлого года", – сказал он.

Тимченко добавил, что сейчас главный приоритет компании – энергобезопасность государства.

"Сегодня главное в Украине – это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это потребуется государству с точки зрения энергетической безопасности. Сейчас это приоритетная задача", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года будет самым сложным за все время независимости Украины.