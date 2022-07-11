ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне прошлого года – гендиректор компании

Компания ДТЭК делает все возможное для того, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне прошлого года для энергобезопасности государства.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.
"Добычу угля пытаемся сохранить на уровне прошлого года… Также делаем все возможное для того, чтобы сохранить добычу на уровне прошлого года", – сказал он.
Тимченко добавил, что сейчас главный приоритет компании – энергобезопасность государства.
"Сегодня главное в Украине – это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это потребуется государству с точки зрения энергетической безопасности. Сейчас это приоритетная задача", – подчеркнул он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года будет самым сложным за все время независимости Украины.