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СЕГОДНЯ Новости Экономика

"Донбассэнерго" предупредило об угрозе остановки и банкротстве из-за аномального обвала цен

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 февраля, 14:47
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Компания требует принять долгосрочные меры для стабилизации ситуации на энергорынке
/ Фото: Pixabay

Компания "Донбассэнерго" предупредила правительство об угрозе остановки и банкротства в марте-апреле из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова коммерческого директора компании Олега Ларионова.

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"Мы требуем предпринять долгосрочные меры с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии. В противном случае уже в марте-апреле "Донбассэнерго" не сможет генерировать электроэнергию и будет вынуждено объявить о банкротстве", – отметил Ларионов.

Вместе с тем он указал, что со своей стороны НЭК "Укрэнерго" не ограничивает импорт электроэнергии из Беларуси в часы профицита, а дефицит спроса покрывается за счет ТЭЦ на газе по цене 6,5 грн/кВт-ч в то время как price caps в ОЭС Украины установлен на уровне 4 грн/кВт-ч.

Среди срочных мер, предлагаемых "Донбассэнерго": повышение максимального ценового ограничения на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 6,5 грн/кВт-ч, что соответствует себестоимости производства электроэнергии ТЭЦ на газе, установление минимальных цен продажи электроэнергии на внутрисуточном рынке не ниже 105% цены РСВ, а также установление цены покупки небаланса на уровне ценовых ограничений на РСВ+.

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Помимо этого, компания предлагает ограничить продажи на РСВ для электропоставщиков и трейдеров в объемах не более 10% объема покупки ресурса у производителей.

"Донбассэнерго" также настаивает на необходимости внедрения рынка мощности не позже апреля 2022 года.

Ларионов уточнил, что убыток компании за 2021 год составил 450,5 млн грн.

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Как сообщалось, шахтоуправление "Южнодонбасское №1" находится на грани остановки из-за проблем с долгами за электроэнергию, которые правительство годами игнорировало.

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