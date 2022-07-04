"Домашний интернет" от Киевстар возобновил свою сеть в деоккупированных городах

В целом Киевстар продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи

Киевстар восстанавливает сети фиксированного интернета

Компания завершила работы по восстановлению сети фиксированного интернета в городах Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка. Таким образом, 29 тысяч абонентов снова имеют доступ к высокоскоростному домашнему интернету. В целом стоимость восстановления сети составила более 4,26 млн гривен.

Также сейчас ведутся активные работы по восстановлению сети в Харькове, Николаеве и окрестностях. Уже 750 домов снова имеют доступ в фиксированный интернет от "Киевстар". В целом сервис доступен в 44 тыс. многоквартирных домов 125 городов Украины.

"Наши технические специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить поврежденную сеть и вернуть интернет в дома наших абонентов. Несмотря на значительный ущерб, наносимый захватчиками нашей инфраструктуре, мы продолжим инвестировать в сеть столько, сколько нужно, чтобы каждый наш пользователь имел доступ к интернету и телекомсервисам", – прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи "Киевстар" Сергей Сухорук.

В целом, сейчас "Киевстар" продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи.

Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры компания модернизирует сеть. В частности, в городах Львов, Киев и Днепр стал доступен интернет на скорости до 1Гбит/сек. До конца года подобная возможность появится еще в 14 городах Украины. Также компания активно реализует социальные проекты и бесплатно снабжает интернетом бомбоубежища по всей стране, а также модульные городки* для вынужденно перемещенных лиц.