Добыча газа требует значительных инвестиций, увеличение налогов ударит по отрасли – экономист

Григорий Кукуруза подчеркнул, что газодобыча является инерционным бизнесом и инвестиции сегодня дают видимый результат за 1-2 года

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Для увеличения добычи украинского газа частные компании вынуждены реинвестировать в разработку месторождений значительные средства, повышение налогов окажет негативное влияние на размер инвестиций.

Об этом заявил экономист Григорий Кукуруза в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Главком".

Реклама

"Частная добыча при этом продолжает расти. Последние 5 лет они существенно выросли вообще в объеме с 2,5 до 5 миллиардов кубов в год. Действительно, с "Укргаздобычей" продолжается спад. Однако это не только сиюминутный процесс, который можно за год взять и запустить, срочно увеличить, нарастить добычу или ее сократить. Такое плавное истощение определенных скважин они очевидно заканчиваются, нужно реинвестировать значительные средства", – заявил экономист.

Он подчеркнул, что газодобыча является инерционным бизнесом, и инвестиции сегодня дают видимый результат за 1-2 года.

Напомним, 9 февраля депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

Реклама

В ассоциации газодобывающей компании заявили, что подобное резкое повышение ренты приведет к обвалу собственной добычи газа и необходимости увеличивать импорт.