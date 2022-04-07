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Для тех, кто сейчас в Украине живет, рожает, работает, творит и защищает

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 апреля, 14:05
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Фармацевтическая компания Delta Medical помогает украинской армии и поддерживает медицинские учреждения
Фармацевтическая компания Delta Medical поддерживает украинцев, предоставляя необходимые медицинские средства
Фармацевтическая компания Delta Medical поддерживает украинцев, предоставляя необходимые медицинские средства / Фото: Delta Medical

Фармацевтическая компания Delta Medical имеет четкую и взвешенную позицию, всегда выступает на стороне Украины, несмотря на то, что бизнес в целом является международным.

С первых дней полномасштабного вторжения российской армии на территорию нашего государства компания помогает украинской армии и поддерживает медицинские учреждения. Так, чтобы удовлетворить потребности двух министерств – обороны и здравоохранения – Delta Medical отгрузила 8 паллет (весь имеющийся на складе запас) кровоостанавливающей марли ALPE Hemostop. Кроме того, нашим защитникам регулярно от компании поступают жаропонижающие и болеутоляющие средства.

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Delta Medical передала кровоостанавливающую марлю для защитников Украины / Фото: Delta Medical

Не оставила без внимания Delta Medical и гражданское население: несколько тысяч упаковок препаратов передала в киевскую больницу "Охматдет". Пластыри от Alpe, витамины и пробиотики от брендов Zest, Kuchikoo, Turbiotic предназначены как для маленьких пациентов, так и для взрослых – врачей и персонала больницы. В условиях повышенных нагрузок на иммунную систему важно принимать специальные комплексы, которые помогают укрепить здоровье.

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Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц | Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц / Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц | Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц / Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц | Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц / Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц | Фото: Delta Medical
Фармацевтическая компания Delta Medical отгружает медпрепараты для армии и больниц / Фото: Delta Medical
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Компания Delta Medical не останавливается ни на миг, поддерживая тех, кто сейчас в Украине – живет, рожает, работает, творит и воюет на благо родного государства.

Вместе – к победе!

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