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Для программы "экономический паспорт" нужны колоссальные средства, которых нет – СМИ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 января, 15:22
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Колоссальные расходы на "экономический паспорт" создадут в госбюджете огромную дыру
/ Фото: пресс-центр НБУ

У президентской инициативы "экономический паспорт", которая предусматривает отчисление средств из бюджета в Фонд будущих поколений, много противников. Критика имеет основания, ведь эта программа потребует колоссальных расходов, которые создадут в госбюджете огромную дыру. Об этом идет речь в материале на сайте Минфин, сообщает "Obozrevatel".

"Одна из главных претензий — сознательное формирование новой дыры в бюджете. Сейчас львиная доля ренты на пользование недрами направляется на финансирование расходов общего фонда казны. Соответственно, изъятие этих средств будет означать дополнительный дефицит бюджета", – поясняет издание.

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По предварительным оценкам, бюджетные расходы в форме взносов в Фонд могут в 2030 г. составить около 1% ВВП в год. Это примерно одна десятая расходов Пенсионного фонда, или треть расходов на оборону сегодня. И это – огромные деньги.

"Расходы на Фонд будут просто колоссальными. По расчетам Ольги Полуниной, менеджера DiXi Group по вопросам устойчивого развития, через 18 лет государству нужно будет ежегодно резервировать от 149,64 до 257,34 млрд грн (с учетом тенденции спада рождаемости в последующие годы сумма может уменьшаться)", – пишут авторы материала.

Напомним, президент зарегистрировал в ВР проект про "экономический паспорт" в начале декабря прошлого года. Вернувшись на работу после новогодних праздников, депутаты попытались включить эти проекты в повестку, но инициатива провалилась – не хватило голосов.

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Ранее народный депутат, член Налогового комитета ВР Нина Южанина заявила, что "экономический паспорт" – это чистый популизм и предвыборная инициатива президента, расплачиваться за которую придется многим поколениям. В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что введение этой программы в условиях дефицита госбюджета приведет к наращиванию госдолга и кризису в экономике Украины.

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