Для поддержки ВСУ оператор государственных лотерей "М.С.Л." начал "Благодійну лотерею ДАР" – "Допоможемо армії разом"

Цель этой лотереи – собрать и передать нашим защитникам миллионы и миллионы средств, чтобы у них было все для защиты Украины

Стоимость одного билета – 50 гривен. Можно выиграть от 50 до 250 тысяч гривен! Но даже если вы ничего не выиграли, вы помогли Вооруженным силам Украины – ведь деньги от билета будут перечислены на оборону страны.

Реклама

Купить лотерею ДАР и поддержать ВСУ может каждый совершеннолетний гражданин Украины. Это можно сделать в пунктах распространения лотерей "М.С.Л.". О действующих пунктах распространения в вашей местности можно узнать на бесплатной горячей линии 0 (800) 21 00 65.

Также лотерею ДАР можно приобрести на сайте по ссылке https://msl.ua/instant/uk/dar.

Присоединяйтесь к нашей инициативе! Купите "Благотворительную лотерею ДАР"!

Реклама

Слава Украине и слава нашим Вооруженным силам!