Для поддержки ВСУ оператор государственных лотерей "М.С.Л." начал "Благодійну лотерею ДАР" – "Допоможемо армії разом"

Стоимость одного билета – 50 гривен. Можно выиграть от 50 до 250 тысяч гривен! Но даже если вы ничего не выиграли, вы помогли Вооруженным силам Украины – ведь деньги от билета будут перечислены на оборону страны.
Купить лотерею ДАР и поддержать ВСУ может каждый совершеннолетний гражданин Украины. Это можно сделать в пунктах распространения лотерей "М.С.Л.". О действующих пунктах распространения в вашей местности можно узнать на бесплатной горячей линии 0 (800) 21 00 65.
Также лотерею ДАР можно приобрести на сайте по ссылке https://msl.ua/instant/uk/dar.
Присоединяйтесь к нашей инициативе! Купите "Благотворительную лотерею ДАР"!
Слава Украине и слава нашим Вооруженным силам!