Директор по логистике "ТЕДИС Украина" стал спикером международной конференции Distribution Master

Дмитрий Мацяка рассказал, как удалось увеличить эффективность транспортной логистики во время карантина

29 октября в Киеве прошла ежегодная международная конференция Distribution Master: "Новая реальность – вызовы и решения", на которой выступил директор по логистике "ТЕДИС Украина" Дмитрий Мацяка. Как сообщает пресс-служба компании, темой его выступления стала "Мотивация транспортных отделов. Дифференцированный подход и грейдированная оплата".

"В период карантина, когда один работник заболел, а еще два контактирующих пошли на самоизоляцию, отсутствие сотрудников могло негативно повлиять на своевременность доставки продукции клиентам. Только благодаря коллегам, готовым работать на 110%, нам удалось осуществить все доставки вовремя", – отметил Дмитрий Мацяка.

Практика карантинных ограничений говорит о том, что привлеченный и лояльный сотрудник может добиваться результата в 120% только путем улучшения сервиса в торговой точке.

"Принести хорошее настроение, зайти с улыбкой, досконально знать товар, документооборот, показать, помочь, объяснить. То есть построить эффективную коммуникацию с клиентом – это та же задача, что и у менеджера в торговой точке. Поэтому мы изменили свой подход к позиции водителя и оцениваем его работу как менеджера: дифференцировали подход и грейдировали оплату показателей выше средних", – подчеркнул директор по логистике "ТЕДИС Украина".

Благодаря такому подходу эффективность транспортной логистики возросла на 5%.

Напомним, компания "ТЕДИС Украина" стала официальным партнером конференции Distribution Master: "Новая реальность – вызовы и решения".