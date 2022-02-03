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Деолигархизация в Украине нацелена на политических оппонентов власти, – Time

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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3 февраля, 16:38
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Стратегия власти нацелена на оппонентов и их телеканалы, пишет Time
Верховная Рада рассматривает законопроект №5599 об олигархах. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Верховная Рада рассматривает законопроект №5599 об олигархах. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Политика украинской власти по так называемой "деолиграхизации" в действительности нацелена на многих политических оппонентов и их телевизионные каналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания Time.

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"Стратегия, которую правительство называет "деолигархизацией", нацелена на многих внутренних противников, в частности, на их телеканалы", - говорится в статье.

Отмечается, что западные страны, в частности США, избегают критики подобных репрессий, не желая "микроуправлять" тем, что делает Украина. Лишь однажды США, по утверждению авторов статьи, публично "подбодрили" украинскую власть после санкций в отношении Виктора Медведчука.

Напомним, закон о деолигархизации был утвержден Верховной Радой в сентябре 2021 года, а подписан и вступил в силу в ноябре.

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Закон косвенно запрещает лицам с определенным уровнем доходов владеть средствами массовой информации. В противном случае такие лица будут включены в реестр олигархов и их права будут ущемлены.

Правомочность этого закона рассматривает Венецианская комиссия. Западные дипломаты предупредили, что закон приведет к ущемлению свободы слова в Украине.

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