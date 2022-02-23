Деньги от повышения ренты планируют отдать на закупку российского газа – нардеп

Проектом закона №7038 предлагается фактически уничтожить отрасль газодобычи, отмечает Михаил Бондарь

Михаил Бондарь. Фото: facebook

Основную часть средств, которую правительство хочет собрать от повышения ренты на добычу украинского газа, планируют отдать на закупку российского газа.

Об этом заявил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь. сообщает "Главком".

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"На этой неделе украинскому парламенту предлагают одобрить закон (7038), согласно которому 205 млрд грн средств украинских налогоплательщиков хотят направить на закупку импортного газа, в первую очередь российского. И "слугам" хватает наглости заявлять, что этот закон о повышении налогов на добычу газа необходим для финансирования Вооруженных Сил Украины. А на финансирование ВСУ в нем предусмотрено всего 11,8 млрд грн!" – сообщил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что законом предлагается фактически уничтожить отрасль газодобычи, да еще и собранные с украинского газа налоги отдать россиянам.

"Вдумайтесь – 205 млрд грн за российский газ и только 11,8 млрд на украинскую армию, которая готовится дать отпор российской армии. Призываю "Слуг народа" одуматься и снять этот позорный проект закона с повестки дня", – подчеркнул Бондарь.