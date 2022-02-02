Давя на бизнес, силовики злоупотребляют своими полномочиями, – экономист

В функции СБУ не входят вопросы чисто налоговых споров между фискалами и субъектами хозяйствования, заявил эксперт

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Давление на бизнес и обыски, организованные правоохранителями и СБУ, – это злоупотребление полномочиями, за которое они должны понести уголовную ответственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука в Facebook по поводу обысков на ГОКах компании "Метинвест".

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"Эти обыски по тому же поводу, которые недавно касались "АрселорМиттал Кривой Рог". Во-первых, "АрселорМиттал Кривой Рог" по именно такому вопросу уже получил решение административных судов в свою пользу. В таких обстоятельствах возбуждение уголовных дел – это откровенное злоупотребление полномочиями представителями правоохранительных органов, за которые впоследствии кому-то нести уже вполне конкретную уголовную ответственность", – указывает экономист.

Также он удивляется, что отношение к чисто налоговому спору между фискалами и субъектами хозяйствования почему-то имеют СБУ, в функционал которой не входят такие вопросы.

Как сообщалось, на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.