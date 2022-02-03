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Давление власти на крупный бизнес уничтожает репутацию Украины в глазах международных инвесторов, – Южанина

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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3 февраля, 17:26
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Налоговые органы должны взаимодействовать с крупными налогоплательщиками, а не блокировать их работу, подчеркнула нардеп
Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina
Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Давлением на крупные компании, такие как "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Метинвест", власть уничтожает имидж страны. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина, сообщает "Obozrevatel".

"Они (компания "Метинвест" – ред.) выполняют четко нормы закона. Поэтому когда к ним предъявляют какие-то претензии, меня очень удивляет. У нас же вообще есть Офис крупных налогоплательщиков. Для чего сделано, отделено от налоговой службы, отдельные такие структурные подразделения? Для того, чтобы они в течение года, каждый день сотрудничали с крупными налогоплательщиками. Ведь они же платят больше платежей в бюджет! И помогали им", – рассказала Южанина.

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По ее словам, налоговые органы должны не блокировать работу крупных налогоплательщиков, а наоборот – взаимодействовать с ними и, если возникают вопросы к ним, то выяснять их, не препятствуя деятельности предприятий.

"Если даже налоговой на определенном этапе кажется, что те неверно отражают или показывают в декларации, они должны взаимодействовать. Это главная задача Офиса крупных налогоплательщиков", – пояснила Южанина.

Депутат подчеркнула: работа власти с крупным бизнесом в формате "маски-шоу" – с захватом помещений компаний стражами порядка, блокированием счетов и тому подобное – уничтожает инвестиционную привлекательность страны.

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"Я даже не представляю, представляют ли "слуги", насколько наносят такие действия урон репутации нашей страны. Украина продолжает фигурировать как страна, где ведется бизнес только по договоренности. Ну как так может быть? А закон? То есть у нас закон вообще не для всех? Это восприятие внешним инвесторам Украины", – отметила Южанина.

Напомним, в начале года прокуратура арестовала банковские счета металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по требованию налоговой, которая неправомерно начислила предприятию миллиардные долги. В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд, который стал на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая также неправомерно насчитала долги ГОК группы "Метинвест" и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что у предприятий нет никаких налоговых долгов и это подтверждено даже самой налоговой службой.

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Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что власть оказывает выборочное давление на бизнес в Украине, в то же время оказывает многочисленные преференции "близким" олигархам.

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