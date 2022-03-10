"Дарница" бесплатно передала 10 000 упаковок Celox на нужды армии

Кровоостанавливающий препарат нового поколения поможет сохранить жизнь наших бойцов

Фармацевтическая компания "Дарница"

В Украине об эффективности и незаменимости Селокса (Celox) узнали еще во время Майдана, когда волонтерские организации сбивались с ног в поисках этого сверхэффективного препарата. Фармацевтическая компания "Дарница" понимала важность поставки Селокса в Украину во время полномасштабной войны, чтобы сохранить жизнь наших бойцов. Именно поэтому "Дарница" закупила 10 000 упаковок кровоостанавливающего препарата нового поколения Celox Rapid и передает его медикам в ВСУ, в другие военные медицинские подразделения и начмедам теробороны.

С начала войны есть большая потребность в современных средствах гемостатов, используемых при боевых действиях. Текущему поколению гемостатических средств для работы требуется не менее 3 минут сжатия, а Celox ускоряет время использования до 60 сек. Celox – универсальный кровоостанавливающий препарат, который можно применять при тяжелых травмах и ранениях. Препарат очень прост в использовании – нужно раскрыть пакетик, наложить специальный бинт на рану и туго перебинтовать. Смешиваясь с кровью, компоненты Celox (в частности, хитозан) образуют большую кровяную пробку, похожую на густой гель, тем самым останавливая кровотечение. Быстрое свертывание крови при смешивании с Celox было доказано лабораторными тестами, проведенными на военной базе США в Джексонвилле. Благодаря активным компонентам, Celox способен останавливать даже артериальное кровотечение.

На сегодня Селокс является самым быстродействующим гемостатиком на поле боя. Этот препарат зарекомендовал себя как эффективное кровоостанавливающее средство во время Афганской кампании (армия США) и является одним из основных кровоостанавливающих средств на оснащении вооруженных сил Великобритании. Время имеет решающее значение при лечении тяжелых травм в полевых условиях, а экономия времени увеличивает шансы выживания пострадавшего в чрезвычайной или враждебной ситуации.

"Наконец-то вчера лично завез 6 000 упаковок Celox Rapid нашим медикам в ВСУ, а в течение следующих дней передадим еще 4 000 упаковок в другие военные медицинские подразделения и начмедам ТРО, которые находятся на передовой. А это жизнь наших бойцов, жизнь украинцев! Именно благодаря слаженной работе команды фармацевтической компании "Дарница", нашим друзьям из Medlab (производителя Celox), средствам Глеба Зогория, логистической поддержке Андрея Ставницера и Владислава Чечоткина и поддержке Министерства охраны здоровья Украины это стало возможным. Благодарю всех, кто позволил это сделать! Слава Украине!" – отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей странице в Фейсбуке.

Справка

С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли.