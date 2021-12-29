Cryptology Key (Криптолоджи): почему именно эта школа инвестирования и трейдинга в Украине занимает топовые позиции?

Как научиться инвестировать грамотно, прокачать скилл и освоить новые инструменты – что предлагает Cryptology School

Криптовалюта, трейдинг, успешные кейсы в этой сфере — все эти темы уже давно на слуху у людей, которые хотят открыть для себя что-то новое и попробовать свои силы в интересной области. Где же обучаться грамотному инвестированию, с чего начать? Где получить не просто сильную информационную базу, но и отработать полученные знания на практике? Школа трейдинга Cryptology, которая открылась первой в Украине, закроет ваши запросы!

Cryptology Key: с чего все начиналось?

Школа Криптолоджи существует меньше года, но уже успела громко заявить о себе. Отзывы учеников, которые прошли курсы, говорят о том, что Cryptology Key имеет очень сильную команду профессионалов. Стоит отметить, что это не просто школа, а полноценное комьюнити единомышленников. Людей, которые знают, чего хотят, ставят перед собой цели и осваивают новую для себя сферу деятельности.

Cryptology Key имеет свою небольшую историю создания. Известный проект GRUPPIROVKA запустили курс для ребят подросткового возраста на тему финансовой грамотности, которые также изучали основы трейдинга. G.R.U.P.P.I.R.O.V.K.A сделала этот курс на бесплатной основе, студенты его успешно завершили. Тогда же пришло решение превратить эту крутую программу в нечто большее, дав возможность большому количеству людей получить ценные знания. В отличие от множества курсов по криптовалюте и трейдингу, создатели собщества GRUPPIROVKA подошли к процессу сбора команды преподавателей максимально ответственно и серьезно. В Cryptology School нет случайных людей, которые сами недавно прошли пару курсов и начали заниматься обучением других. Каждый специалист — это опытный и профессиональный трейдер, который имеет множество успешных кейсов в сфере криптовалют и инвестирования.

Сегодня школа Cryptology Key имеет в команде двенадцать преподавателей, которые готовы передать свои знания и прокачать скилы учеников на практике.

Какие варианты обучения есть в Cryptology School?

Довольно часто курсы или школы по трейдингу выделяют лишь только одну категорию людей, которым может быть полезен их курс. Например, только новичкам или наоборот опытным трейдерам, которые хотят получить больше знаний.

Преимущество Cryptology School в том, что их система обучения закрывает потребности в знаниях как у тех, кто только начинает, так и у настоящих акул трейдинга.

Программа обучения построена таким образом, что подходит:

Для новичков. Ученик сможет получить отличную базу знаний, освоит реальные торговые инструменты и сделает первые уверенные шаги в сфере трейдинга.

Для тех, кто уже успешно торгует, но чувствует, что уперся в потолок, и жаждет нового витка развития. Таким студентам команда преподавателей поможет прокачать скилл и освоить новые инструменты. С Криптолоджи вы точно станете настоящей акулой в области трейдинга!

Конечно, в школе трейдинга не будет скучно и профессионалам высокого уровня. Вы получите самую актуальную и масштабную базу рабочих инструментов. С помощью реальных кейсов вы сможете апгрейдить вашу торговую стратегию.