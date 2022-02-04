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Соса-Соla и Украинский Красный Крест расширяют сотрудничество

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4 февраля, 11:08
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Кроме помощи людям в чрезвычайных ситуациях партнеры будут оказывать поддержку молодежи и развивать корпоративное волонтерство

Волонтеры и социально ответственный бизнес часто первыми откликаются на острые проблемы и приходят на помощь в самые сложные периоды истории Украины. Яркое подтверждение тому – партнерство Общества Красного Креста Украины и компании Соса-Соla HBC, которое продолжается уже более десяти лет.

Новый меморандум

Недавно Красный Крест Украины и Соса-Соla подписали новый Меморандум об углублении сотрудничества. Такое решение было принято как ответ на новые вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной.

Если раньше взаимодействие крупнейшей гуманитарной организации Украины и одной из крупнейших компаний заключалось преимущественно в реагировании на чрезвычайные ситуации и поддержке социально незащищенных слоев населения, то сегодня к этим направлениям добавились также новые – популяризация волонтерского движения и развитие молодежи.

Красный Крест и Coca-Cola HBC – 13 лет вместе

Сотрудничество Красного Креста и Coca-Cola HBC Ukraine началось еще в 2009 году. А первый меморандум был подписан в 2012 году.

"Мы вместе с компанией "Кока-Кола" помогаем людям там, где это нужно. Наше сотрудничество, которое длится уже 13 лет, продолжается и направлено на помощь непосредственно тем людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в ситуациях с катастрофами природного или иного характера. Потому и этот меморандум направлен именно на помощь", – говорит генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Одной из первых среди крупных компаний "Кока-Кола" начала сотрудничать с Красным Крестом на постоянной основе.

"Кока-Кола" была одной из первых крупных компаний в Украине, подписавших меморандум о сотрудничестве с Национальным Комитетом Красного Креста. С тех пор Красный Крест является нашим надежным партнером. Сегодня, учитывая те вызовы, которые есть в обществе, мы решили расширить наше сотрудничество новыми направлениями, которые позволили бы нам еще более эффективно работать на благо наших общин и помогать тем людям, которые в первую очередь нуждаются в такой помощи", – рассказывает директор по корпоративным связям и устойчивому развитию "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" Андрей Бублик.

Всегда с теми, кому трудно

Одним из первых совместных проектов Соса-Соla и Красного Креста стала помощь в доставке медицинских препаратов во время эпидемии гриппа H1N1 в 2009 году. Тогда "Кока-Кола" через свою широкую систему дистрибуции доставляла в медучреждения лекарства. А после начала пандемии Covid-19 при поддержке Фонда Coca-Cola Красному Кресту было выделено свыше 8 млн грн для закупки медицинского оборудования. Благодаря этому удалось оснастить 7 медучреждений в разных регионах Украины.

А всего в период эпидемии "Кока-Кола" в партнерстве с ОККУ поддержали 15 больниц. Coca-Cola HBC еженедельно снабжала медучреждения питьевой водой и напитками для медперсонала и их пациентов.

В 2020 году, когда из-за пандемии в Украине возник острый дефицит донорской крови, Coca-Cola HBC и Красный Крест инициировали кампанию по поддержке донорства в Украине. Так, 15 тысяч доноров по всей Украине получили продукцию компании в подарок.

За годы сотрудничества с Красным Крестом Coca-Cola HBC передала для гуманитарной помощи около 900 тысяч литров питьевой воды и напитков.

В частности, в 2010 году Соса-Соla обеспечивала питьевой водой людей, пострадавших от наводнения в западной Украине. В 2013-м – пострадавших от наводнений в Одесской области.

Оперативная помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, – один из приоритетов в социальной работе "Кока-Колы" и Красного Креста. Они всегда первыми брали под опеку тех, чья привычная жизнь была нарушена наводнениями, пожарами, сильными морозами и другими катаклизмами. Помимо этого традиционно помощь получают воспитанники детских домов, пожилые люди и другие социально незащищенные категории украинцев.

Coca-Cola HBC в партнерстве с Красным Крестом также неоднократно оказывали помощь переселенцам. В 2014 году компания помогла Красному Кресту в ресурсном обеспечении областных организаций.

P.S.

Теперь, благодаря подписанию нового меморандума, у Соса-Соla HBC и Красного Креста появилось еще одно важное направление партнерства. Они будут совместно реализовывать проекты для развития молодых граждан Украины. Также в замыслах – положить начало новым направлениям корпоративного волонтерства в Украине.

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