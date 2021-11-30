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Цимбалюк: Есть инициатива разрешить вывозить из Украины лес-кругляк, мы будем бороться, чтобы леса принадлежали общине

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
30 ноября, 16:59
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По словам нардепа, общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка
/ Фото: Pixabay

В Украине местные власти объединились с общественностью, чтобы не допустить экспорт леса-кругляка, заявил в своем Facebook нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк, сообщает "Гордон".

"Запрет на экспорт украинской древесины может быть отменен уже в ближайшее время. В прошлом году арбитраж между Украиной и ЕС признал, что мораторий нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Именно таким образом ЕС оказывает давление на Украину, потому что с 2015 года потерял дешевое сырье. Сейчас же лес-кругляк продают через аукцион", – написал политик.

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В опубликованном видео он отметил, что вырубка ухудшает экологическое состояние в стране и приводит к упадку отдельных регионов, так как лес вывозится за бесценок за границу, а средств для развития местной инфраструктуры нет.

"Есть инициатива в Верховной Раде, чтобы разрешить вывозить из Украины лес-кругляк. Мы будем совместно с нашими общественными организациями и местными властями бороться за то, чтобы все-таки эти леса принадлежали общине, – подчеркнул нардеп. – Мы сегодня находимся совместно с руководством Дрогобычской ОТО на территории прекрасной местности, где практически отсутствует дорога, зато есть то, что принадлежит не нынешней власти, а всему украинскому народу, – прекрасные леса. Однако сегодня их просто вырубают".

По его словам, общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка.

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"Мы выработали план совместных действий. И неважно, во власти ты или в оппозиции. Потому что нельзя быть в оппозиции к своему собственному народу. Мы объединим усилия, чтобы каждый сделал вклад, свой кирпичик в развитие независимости Украины", – резюмировал народный депутат.

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

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В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным. В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. В доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

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