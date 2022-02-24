Что такое Pi Network. Новая бизнес-модель или очередной криптоскам

Майнинг криптовалюты с помощью смартфона – нужно ли присмотреться к проекту инвесторам и адептам криптовалют

Pi Network — проект, который позволяет пользователям майнить криптовалюту с помощью смартфона. Его популярность возрастает с каждым днем. По заверениям создателей, сейчас в нем участвуют 25 млн человек более чем из 200 стран мира. При этом обменять криптовалюту Pi на другие криптовалюты или фиатные деньги невозможно. Эксперты сомневаются в добропорядочности проекта, а его авторы не говорят ничего конкретного о новых стадиях развития, отсылая к неопределенному будущему. Вместе с аналитиками криптобиржи Currency.com мы попробовали разобраться, что может стоять за Pi Network и нужно ли к нему присмотреться инвесторам и адептам криптовалют.

Что такое Pi Network

Проект Pi Network был запущен в день числа π, который отмечают математики по всему миру: 14 марта 2019 года. За ним предположительно стояли три выпускника Стэнфордского университета: Николас Коккалис, Чэндяо Фань и Винсент МакФиллип. Основная их идея была в том, чтобы сделать криптовалютную революцию доступной для простых пользователей.

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А поскольку сейчас нет более обыденной вещи, чем смартфон, криптовалюту Pi предлагается майнить именно с его помощью. При этом, как утверждают авторы проекта, приложение не влияет на загрузку смартфона и не ест ресурсы батареи. Сейчас награда за добычу криптовалюты Pi составляет 0,1 Pi в час. По мере роста количества майнеров она будет снижаться вплоть до 0.

В White Paper предусмотрено 3 стадии развития проекта:

Первая стадия. Активный майнинг монеты при отсутствии возможности ее вывести или обменять на другие активы.

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Вторая стадия. Запуск тестовой сети на уже существующих нодах, этот этап проходит вместе с первым.

Третья стадия. Запуск основной сети. Попасть туда смогут только те пользователи, которые приняли участие в первых двух стадиях и прошли процедуру KYC, предоставив данные о себе.

В последнем техническом обновлении, которое вышло в декабре 2021 года, говорится, что основная сеть проекта уже запущена для тестового использования. Фактически проект развивается в первых двух стадиях. Из записей в блоге проекта видно, что параллельно с основной сетью команда развивает такие продукты, как Pi Browser, Pi Wallet, и общую Pi Platform.

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Особенность Pi Network — именно в развитой реферальной сети. Например, для начала майнинга недостаточно просто скачать приложение, нужно еще и указать промокод другого члена сети, который дал рекомендацию. Благо таких промокодов много даже в самих отзывах на приложение в Google Play и App Store.

Как инвестировать в Pi Network

На данный момент токен Pi недоступен для покупки на биржах. Поэтому фактически инвестировать в него невозможно. Более того, сами создатели говорят о том, что до запуска основной сети Pi Network стоимость токена будет равна 0. И дальше следует сравнение с биткоином, который в самом начале также ничего не стоил.

В то же время на некоторых биржах торгуется токен PI, который не имеет отношения к Pi Network. Это токен проекта Plian, который создает DeFi-инфраструктуру, и важно их не перепутать.

Сколько будет стоить токен Pi

Реально оценить стоимость Pi-токена невозможно. Прогнозы аналитиков разнятся от долей цента до 10 долларов. Однако пока токен не торгуется на бирже, все разговоры о его цене бессмысленны.

Стоит ли присоединяться к Pi Network

Ответить на этот вопрос должен каждый для себя. С одной стороны, проект не требует никаких вложений. Достаточно только скачать мобильное приложение, ввести промокод и начинать майнить, каждые сутки подтверждая, что ты в сети. И это отличает Pi Network от классических финансовых пирамид, где награды старым участникам формируются за счет прихода новых.

С другой стороны, Pi Network собирает довольно большой объем данных о пользователе: телефон, профиль Facebook и т. д., которые, по мнению некоторых экспертов, могут потом продаваться либо использоваться для более таргетированного продвижения на аудиторию. Впрочем, в эту версию сложно проверить.

Пока токен Pi Network не представлен на биржах, у пользователей есть возможность торговать другими инструментами. На криптобирже Currency.com представлено более 35 криптовалют и 3000 других токенизированных активов (токенизированные акции, токенизированные ETF, токенизированные индексы, токенизированные сырьевые товары,токенизированные валюты и т. д.), торговать которыми можно после простой процедуры регистрации и верификации.

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