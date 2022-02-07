Сегодня 08:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Что нужно знать каждому про опухоли головы и шеи?

Актуально
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 10:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Достижения в области хирургических методов, технологий и лекарств сегодня обеспечивают гораздо лучшие условия для выздоровления

Обычная жизнь состоит из хлопот и забот, мечтаний и ожиданий, но все это рушат проблемы со здоровьем. В случае раковых заболеваний жизнь делится на "до" и "после"! Самое важное в таких ситуациях не оставаться наедине со своим горем. Известный ЛОР-специалист клиники Acıbadem, профессор, д-р. мед. наук Четин Вурал дает нам важные советы по выявлению таких заболеваний на ранних стадиях и предлагает пути решения подобных проблем.

ЛОР-специалист клиники Acıbadem, профессор, д-р. мед. наук Четин Вурал

Как известно, рак начинается с аномального роста клеток. По словам Четина Вурала, следует избегать следующие триггеры. Самый первый из них – это употребление табака, второй – употребление алкоголя, особенно в больших количествах. А если пациент употребляет одновременно и табак, и алкоголь, то риск онкологии области головы и шеи возрастает в разы – предупреждает эксперт. Еще одним фактором риска является радиационное облучение, особенно оно влияет на возникновения новообразований в области щитовидной железы. А также достаточно частой причиной последние 10-15 лет называют вирус папилломы человека (ВПЧ).

При первых же признаках необходимо обращаться к врачу. Опухоль голосовых связок или гортани может вызвать дисфонию (хриплый голос). При раке языка больной может ощущать рану. Опухоль щитовидной железы можно заметить по припухлости на шее. Опухоль слюнных желез может вызвать отек или припухлость на лице или рядом с ухом. Все это может свидетельствовать о наличии опухоли в области глотки или горла.

Первым этапом диагностического процесса является детальное ЛОР-обследование. При необходимости используют эндоскоп. Также применяется УЗИ, компьютерная томография или МРТ. Профессор Четин Вурал отмечает: "Если симптомы и результаты обследования указывают на наличие опухоли, мы делаем биопсию пораженного участка".

Любой, кто страдает раком головы и шеи, должен знать, что последние достижения в области хирургических методов, технологий и лекарств сегодня обеспечивают гораздо лучшие условия для выздоровления, чем двадцать или даже пять лет назад. Малоинвазивные хирургические методики, применяемые командами опытных специалистов, позволяют избавиться от опухоли с сохранением органов и их функций.

В настоящее время передовые технологии широко используются опытными хирургами, с помощью высокотехнологичных инструментов. Даже анестезия сегодня намного надежнее, чем 20 лет назад, поэтому операции стали намного безопаснее, утверждает эксперт. "Наши коллеги – радиологи из Acıbadem уже применяют большое количество новых технологий и инструментов для лучевой терапии. Есть прогресс и в области терапии опухолей – таргетная терапия, иммунотерапия – это новые методы лечения, которые наши коллеги из медицинской онкологии используют очень успешно. Они помогают нам в лечении пациентов с раком на поздних стадиях", – объясняет профессор Вурал.

Известно, что при лечении онкологии соотношение "цена-качество" влияет на результаты, и опытные специалисты Acıbadem могут обеспечить необходимый высокий уровень узкоспециализированных умений и знаний для лечения пациентов со всего мира.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

г. Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, оф. 1

+380939554840

г. Львов, ул. Дж. Дудаева, 9

+380322610909

Харьков
ул. Клочковская, 117 97-101
+380 68 089 2905

Одесса
ул. Тираспольская, 4

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Пытались скрыть следы. Как "Новая почта" испортила подарок клиентки (фото) София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

242 942

заболело за неделю в Украине

+25%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42748.01

Cardano (ADA)

1.17

Bitcoin Cash (BCH)

333.2

Ethereum Classic (ETC)

31.43

Litecoin (LTC)

128.62

Theta (THETA)

3.53

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,08
32,08
30,98
19,01
35,09
34,59
34,38
19,48
37,49
34,60
34,24
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,97
35,84
35,97
19,68
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять