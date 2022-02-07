Что нужно знать каждому про опухоли головы и шеи?

Достижения в области хирургических методов, технологий и лекарств сегодня обеспечивают гораздо лучшие условия для выздоровления

Обычная жизнь состоит из хлопот и забот, мечтаний и ожиданий, но все это рушат проблемы со здоровьем. В случае раковых заболеваний жизнь делится на "до" и "после"! Самое важное в таких ситуациях не оставаться наедине со своим горем. Известный ЛОР-специалист клиники Acıbadem, профессор, д-р. мед. наук Четин Вурал дает нам важные советы по выявлению таких заболеваний на ранних стадиях и предлагает пути решения подобных проблем.

ЛОР-специалист клиники Acıbadem, профессор, д-р. мед. наук Четин Вурал

Как известно, рак начинается с аномального роста клеток. По словам Четина Вурала, следует избегать следующие триггеры. Самый первый из них – это употребление табака, второй – употребление алкоголя, особенно в больших количествах. А если пациент употребляет одновременно и табак, и алкоголь, то риск онкологии области головы и шеи возрастает в разы – предупреждает эксперт. Еще одним фактором риска является радиационное облучение, особенно оно влияет на возникновения новообразований в области щитовидной железы. А также достаточно частой причиной последние 10-15 лет называют вирус папилломы человека (ВПЧ).

При первых же признаках необходимо обращаться к врачу. Опухоль голосовых связок или гортани может вызвать дисфонию (хриплый голос). При раке языка больной может ощущать рану. Опухоль щитовидной железы можно заметить по припухлости на шее. Опухоль слюнных желез может вызвать отек или припухлость на лице или рядом с ухом. Все это может свидетельствовать о наличии опухоли в области глотки или горла.

Первым этапом диагностического процесса является детальное ЛОР-обследование. При необходимости используют эндоскоп. Также применяется УЗИ, компьютерная томография или МРТ. Профессор Четин Вурал отмечает: "Если симптомы и результаты обследования указывают на наличие опухоли, мы делаем биопсию пораженного участка".

Любой, кто страдает раком головы и шеи, должен знать, что последние достижения в области хирургических методов, технологий и лекарств сегодня обеспечивают гораздо лучшие условия для выздоровления, чем двадцать или даже пять лет назад. Малоинвазивные хирургические методики, применяемые командами опытных специалистов, позволяют избавиться от опухоли с сохранением органов и их функций.

В настоящее время передовые технологии широко используются опытными хирургами, с помощью высокотехнологичных инструментов. Даже анестезия сегодня намного надежнее, чем 20 лет назад, поэтому операции стали намного безопаснее, утверждает эксперт. "Наши коллеги – радиологи из Acıbadem уже применяют большое количество новых технологий и инструментов для лучевой терапии. Есть прогресс и в области терапии опухолей – таргетная терапия, иммунотерапия – это новые методы лечения, которые наши коллеги из медицинской онкологии используют очень успешно. Они помогают нам в лечении пациентов с раком на поздних стадиях", – объясняет профессор Вурал.

Известно, что при лечении онкологии соотношение "цена-качество" влияет на результаты, и опытные специалисты Acıbadem могут обеспечить необходимый высокий уровень узкоспециализированных умений и знаний для лечения пациентов со всего мира.

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