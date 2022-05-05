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Через крупнейший банк страны для ВСУ перечислено около 2,4 миллиарда гривен

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 мая, 15:44
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Еще 78 млн грн поступило через ПриватБанк на гуманитарную помощь украинцам
Через каналы ПриватБанка поступают миллиарды пожертвований для украинской армии
Через каналы ПриватБанка поступают миллиарды пожертвований для украинской армии / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Крупнейший банк страны – ПриватБанк – крепко держит финансовый фронт на протяжении войны. Миллионам клиентов в Украине и за рубежом доступны более 176 цифровых сервисов банка, большинство отделений банка – где на это есть физическая возможность – работают, бизнес-клиенты ведут банковские дела, банк кредитует фермеров, чтобы обеспечить посевную. И кроме финансовой деятельности банк осуществляет мощную благотворительную деятельность, направленную на помощь Вооруженным силам Украины и гуманитарную помощь украинцам.

До начала полномасштабной войны благотворительные инициативы банка проводились преимущественно с помощью благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!". Фонд аккумулировал взносы клиентов, поступавших через сервисы банка, и направлял полученные средства на разные программы помощи. За более чем 10 лет работы фонд освоил около 300 миллионов гривен, а меценатами стали более 5 миллионов клиентов.

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С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года все программы были остановлены, чтобы открыть сбор на самые острые нужды. Через два месяца через каналы ПриватБанка поступило немало пожертвований:

  • на нужды ВСУ на счет Нацбанка – в настоящее время перечислено около 2 миллиардов 400 миллионов гривен;
  • сбор на гуманитарную помощь украинцам на счет Минсоцполитики – таким образом перечислено более 78 миллионов гривен.

Недавно среди благотворительных инициатив появилась еще одна – сбор для Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым". Только за первые две недели из-за ресурсов ПриватБанка на его счета поступило около 22 миллионов гривен.

Сам банк с начала полномасштабной войны направил на благотворительные проекты более 41 миллиона гривен собственных средств, оказывая помощь военным, медицинским учреждениям, направляя их на гуманитарные нужды украинцев. И по каждой цифре – реальная история помощи. Это спасающее оборудование в военные госпитали, это тепловизоры, оптика, бронежилеты и спецоборудование, это средства на организацию эвакуации гражданского населения из самых горячих точек на карте и помощь спецназначенцам и подразделениям теробороны. О большинстве таких поставок не рассказывают подробно для прессы, ведь военное время диктует свои условия информационной безопасности. Но мы знаем, что каждая гривна приближает победу. Итого нам по силе все!

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Александр Марущак

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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