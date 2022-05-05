Через крупнейший банк страны для ВСУ перечислено около 2,4 миллиарда гривен

Еще 78 млн грн поступило через ПриватБанк на гуманитарную помощь украинцам

Через каналы ПриватБанка поступают миллиарды пожертвований для украинской армии / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Крупнейший банк страны – ПриватБанк – крепко держит финансовый фронт на протяжении войны. Миллионам клиентов в Украине и за рубежом доступны более 176 цифровых сервисов банка, большинство отделений банка – где на это есть физическая возможность – работают, бизнес-клиенты ведут банковские дела, банк кредитует фермеров, чтобы обеспечить посевную. И кроме финансовой деятельности банк осуществляет мощную благотворительную деятельность, направленную на помощь Вооруженным силам Украины и гуманитарную помощь украинцам.

До начала полномасштабной войны благотворительные инициативы банка проводились преимущественно с помощью благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!". Фонд аккумулировал взносы клиентов, поступавших через сервисы банка, и направлял полученные средства на разные программы помощи. За более чем 10 лет работы фонд освоил около 300 миллионов гривен, а меценатами стали более 5 миллионов клиентов.

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С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года все программы были остановлены, чтобы открыть сбор на самые острые нужды. Через два месяца через каналы ПриватБанка поступило немало пожертвований:

на нужды ВСУ на счет Нацбанка – в настоящее время перечислено около 2 миллиардов 400 миллионов гривен;

сбор на гуманитарную помощь украинцам на счет Минсоцполитики – таким образом перечислено более 78 миллионов гривен.

Недавно среди благотворительных инициатив появилась еще одна – сбор для Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым". Только за первые две недели из-за ресурсов ПриватБанка на его счета поступило около 22 миллионов гривен.

Сам банк с начала полномасштабной войны направил на благотворительные проекты более 41 миллиона гривен собственных средств, оказывая помощь военным, медицинским учреждениям, направляя их на гуманитарные нужды украинцев. И по каждой цифре – реальная история помощи. Это спасающее оборудование в военные госпитали, это тепловизоры, оптика, бронежилеты и спецоборудование, это средства на организацию эвакуации гражданского населения из самых горячих точек на карте и помощь спецназначенцам и подразделениям теробороны. О большинстве таких поставок не рассказывают подробно для прессы, ведь военное время диктует свои условия информационной безопасности. Но мы знаем, что каждая гривна приближает победу. Итого нам по силе все!