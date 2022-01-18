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Бурштынская ТЭС значительно сократила экспорт электроэнергии для обеспечения потребителей в Украине

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 января, 14:30
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В 2021 году отпуск электроэнергии Бурштынской ТЭС увеличился на 29%
/ Фото: Pixabay

Бурштынская ТЭС в 2021 году, чтобы обеспечить потребности украинских потребителей, сократила экспорт электроэнергии в Европу на 11%. Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, информирует "Znaj.ua".

"Для сглаживания пиковых нагрузок и поддержания стабильности энергосистемы, отпуск Бурштынской ТЭС электроэнергии в 2021 году в целом увеличился на 29% до 7,3 млрд кВт·ч по сравнению с 2020 годом. При этом объемы экспорта станции э/э за соответствующий период также уменьшились – на 11%", – сообщили в компании.

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Поставки потребителям Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей (Бурштынский энергоостров) ТЭС увеличила на 1,8 млрд кВт·ч из-за значительного роста потребления тока в регионе и резкого падения импорта (на 80%).

Поставки на остальную часть Украины (ОЭС Украины) увеличились на 20% – до 0,52 млрд кВт·ч.

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