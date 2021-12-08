Бурштынская ТЭС обеспечена углем и гарантирует бесперебойное электроснабжение украинским потребителям, – ДТЭК Энерго

Запасы угля на станции пополняются в ежедневном режиме

/ Фото: ДТЭК Бурштынская ТЭС

Бурштынская ТЭС обеспечена углем для бесперебойного снабжения электроэнергией как потребителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, так и потребителей ОЭС Украины.

Об этом сообщила ДТЭК Энерго в ответ на появление в СМИ информации о том, что компания экспортирует электроэнергию, несмотря на якобы риски для энергосистемы, информирует "Цензор.НЕТ".

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"Объемов топлива достаточно для надежного и бесперебойного обеспечения потребностей энергосистемы", – отметили в компании.

В компании уточнили, что запасы угля на станции пополняются в ежедневном режиме. Так, на 7 декабря на территории ТЭС находится 159 вагонов, ожидающих разгрузки, и еще 1137 находятся в пути. В ДТЭК подчеркнули, что Бурштынская ТЭС экспортирует электроэнергию по остаточному принципу, когда есть мощности, которые не используются для Острова и ОЭС Украины.

Там отметили, что в текущем году потребность в мощностях Бурштынской ТЭС существенно возросла. За 11 месяцев в ОЭС Украины станция отпустила более 500 млн. кВт*ч, что на 61% больше, чем в прошлом году.

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Отпуск электроэнергии в Бурштынский энергоостров вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. "Экспорт всегда осуществляется в рамках долгосрочных контрактов. Их невыполнение ставит под вопрос взаимоотношения с европейскими странами, в т. ч. и штрафы на Украину, а также может поставить под угрозу синхронизацию и интеграцию Украины в энергорынок ЕС", - отметили в ДТЭК Энерго.

В ДТЭК Энерго также заверили, что сегодня энергетики Бурштынской ТЭС и других ТЭС ДТЭК Энерго делают все возможное, чтобы снабжать жителей Украины электроэнергией и теплом. Для стабильной работы ТЭС пополняют свои склады угля за счет импортного топлива – в предыдущие периоды это уголь из Польши и Казахстана, а также добычи на украинских шахтах. В настоящее время ДТЭК для нужд отопительного сезона законтрактовано более 1 млн т импортного угля.