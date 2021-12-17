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Бурштынская ТЭС более чем на треть уменьшила выбросы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
17 декабря, 17:17
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На ТЭС установлены новые электрофильтры на блоках №7 и №5, произведена реконструкция и техническое переоснащение электрофильтров энергоблока №10

Бурштынская ТЭС сократила выбросы в атмосферный воздух на 35%, говорится в пресс-релизе предприятия, сообщает "Obozrevatel".

"ДТЭК Энерго много инвестирует в развитие Бурштынской ТЭС, особенно в экологические улучшения. После установки новых электрофильтров на блоке №7 и блоке №5 выбросы твердых частиц в атмосферный воздух уменьшились в 29 раз. Реконструкция и техническое переоснащение электрофильтров энергоблока ст. №10 позволили сократить выбросы в атмосферный воздух твердых суспендированных частиц в 8 раз. Кроме указанных инвестиций, мы ежегодно проводим капитальные, средние и текущие ремонты электрофильтров, в которые вкладываем немалые средства", – сообщил и.о. директора ДТЭК Бурштынской ТЭС Максим Шумченко.

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На ТЭС сообщили, что в этом году Госэкоинспекция Карпатского округа проводила проверку соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства: экологи не выявили превышений предельных норм выбросов и других весомых нарушений.

На предприятии рассказали, что в этом году начали реализацию экологического проекта, который может положительно повлиять на дорожное строительство в Украине и позволит рационально утилизировать золу – отходы производства ТЭС. Недавно было построено 900 м уникальной для Украины дороги с использованием золошлаков. На этом участке использовали 300 т золошлаковых отходов предприятия, которые частично вошли в основу под асфальтобетон, а также в саму асфальтобетонную смесь вместо минерального порошка.

На Бурштынской ТЭС также отметили, что за три квартала этого года перечислили в бюджеты разных уровней 313 млн грн эконалога, из них 59 млн грн получила Бурштынская община. Всего с 2012 года сумма эконалогов, уплаченных станцией, превысила 2,7 млрд грн.

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Напомним, Бурштынская ТЭС является одной из самых мощных электростанций в Украине уже более 55 лет. От работы зависит энергоснабжение миллионов украинцев, проживающих в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. На фоне простоя других ТЭС и ТЭЦ из-за нехватки угля Бурштынская ТЭС работает на максимуме. За 11 месяцев предприятие отпустило в сеть более 6,4 млрд кВт-ч. Это на 29% больше чем за аналогичный период 2020 года.

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